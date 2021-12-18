Перед боем Бетербиева и Брауна организаторы включили гимн СССР

Организаторы турнира по боксу в Монреале, главным событием которого стал поединок за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе, перепутали гимны России и СССР.

Рано утром 18 декабря в Канаде состоится бой российского боксера Артура Бетербиева и американца Маркуса Брауна. Во время представления спортсменов произошел конфуз.

После того, как объявили боксеров и их заслуги, организаторы включили гимны стран, которые представляют спортсмены. И, если в случае с Брауном гимн США они не перепутали, то затем они включили гимн СССР. Бетербиев и его команда спокойно отнеслись к произошедшему.

Для Бетербиева это 17-й бой на профессиональном ринге. Во всех поединках он победил нокаутом. Браун одержал 24 победы при одном поражении.