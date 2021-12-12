Боксер Ломаченко победил Комми единогласным решением судей

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко из Украины победил экс-чемпиона мира Ричарда Комми из Ганы единогласным решением судей.

В Нью-Йорке прошел вечер профессионального бокса, в одном из поединков которого встретились бывшие чемпионы мира украинец Василий Ломаченко и Ричард Комми из Ганы.

Ломаченко в 2020 году расстался с тремя титулами WBA, WBO и WBC, уступив американцу Теофиму Лопесу. И этот бой стал вторым после той неудачи. Комми также пострадал от Лопеса, но в 2019-м году, когда проиграл ему бой за титул чемпиона IBF.

Поединок прошел с преимуществом Ломаченко. В седьмом раунде Комми побывал в весьма тяжелом нокдауне и украинец даже предложил углу соперника отказаться от продолжения боя. Но его предложение принято не было, и бой продлился все 12 раундов.

По итогам которых все три судьи отдали победу Ломаченко - 117-110 и дважды 119-108.