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Рубрика: Спорт

Боксер Ломаченко победил Комми единогласным решением судей

Текст: Максим Домчев
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко из Украины победил экс-чемпиона мира Ричарда Комми из Ганы единогласным решением судей.

В Нью-Йорке прошел вечер профессионального бокса, в одном из поединков которого встретились бывшие чемпионы мира украинец Василий Ломаченко и Ричард Комми из Ганы.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Ломаченко в 2020 году расстался с тремя титулами WBA, WBO и WBC, уступив американцу Теофиму Лопесу. И этот бой стал вторым после той неудачи. Комми также пострадал от Лопеса, но в 2019-м году, когда проиграл ему бой за титул чемпиона IBF.

Поединок прошел с преимуществом Ломаченко. В седьмом раунде Комми побывал в весьма тяжелом нокдауне и украинец даже предложил углу соперника отказаться от продолжения боя. Но его предложение принято не было, и бой продлился все 12 раундов.

По итогам которых все три судьи отдали победу Ломаченко - 117-110 и дважды 119-108.

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