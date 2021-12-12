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Рубрика: Спорт

Бивол победил Саламова и защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Текст: Максим Домчев
Российский боксер Дмитрий Бивол победил Умара Саламова и защитил принадлежащий ему титул чемпиона мира по версии WBA полутяжелом весе.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Поединок между двумя представителями России - Биволом и Саламовым, прошел в субботу в Екатеринбурге и стал главным событием турнира по боксу.

Фото: instagram.com/timtszyu
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Непобежденный Бивол проводил свой 19-й профессиональном ринге поединок.

По ходу боя обладатель чемпионского пояса заметно превосходил претендента и в итоге все три судьи отдали Биволу победу - 119-109, 118-109, 118-110.

В 2022-м году Бивола ожидают еще два поединка в России.

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