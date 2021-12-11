"Лион" согласовал контракт с Азмуном

Французский футбольный клуб "Лион" достиг договоренности с иранским нападающим "Зенита" Сердаром Азмуном об условиях личного контракта.

По данным сразу нескольких источников, речь идет о контракте до 2026 года. Как сообщает L'Equipe, "Лион" всерьез рассчитывает договориться о трансфере с "Зенитом" уже в январе 2022 года.

При этом французский клуб готов выплатить компенсацию - примерно 3 миллиона евро. Контракт иранца с чемпионом России рассчитан до конца нынешнего сезона.

Азмун выступает в "Зените" с 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 9 забитых мячей за клуб во всех турнирах.