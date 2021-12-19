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19.12.2021 18:22
Рубрика: Спорт

Россия проиграла Финляндии в решающем матче Кубка Первого канала

Текст: Илья Соболев
Сборная России стала второй на московском этапе хоккейного Евротура, Кубке Первого канала. Это выяснилось после того, как команда Алексея Жамнова уступила в решающем матче Финляндии - 2:3. Ранее нашими были повержены сборные Канады (4:3), Швеции (1:0) и Чехии (5:2).

Несмотря на то, что в матче с финнами решалась судьба первого места, тренерский штаб нашей команды не отказался от принципа ротации. В числе тех, кому дали отдохнуть, оказался, например, лучший бомбардир Континентальной хоккейной лиги Вадим Шипачев. Зато вернулся в старт Иван Федотов, который очень солидно провел первые два матча на турнире.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Первый период получился равным, но в его концовке финны все-таки затолкали шайбу в наши ворота. Отличился Валттери Мереля. Впервые на турнире россияне оказались в роли отыгрывающихся, и это был новый опыт.

Вторая 20-минутка началась с умопомрачительного спасения Ивана Федотова, которое подстегнуло наших. Хозяева льда ощутимо прибавили прежде всего в агрессии и скорости и создали несколько шансов для взятия ворот. Один из них реализовал Артем Минулин, здорово среагировавший на отскок после броска Михаила Григоренко.

В третьем периоде финны снова вышли вперед благодаря Сакари Маннинену, но за три минуты до конца основного времени Вячеслав Войнов снова сравнял счет, реализовав численное преимущество. Правда, судьям потребовалось несколько минут, чтобы понять, что шайба была заброшена без нарушения правил. Ну а решилась судьба матча в овертайме, где сборная Финляндии была чуть удачливей.

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