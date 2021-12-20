Гендиректор ВК "Локомотив" рассказал о команде и подготовке к ЧМ-2022

Наша беседа с Романом Станиславовым, генеральным директором новосибирского "Локомотива", лидирующего в чемпионате России по волейболу, началась за три часа до начала матча Лиги чемпионов. Новосибирская команда принимала польскую "Заксу", победителя прошлого розыгрыша турнира европейских грандов. В великолепном дворце "Локомотив Арена" международный матч проводился впервые, и, забегая вперед, можно отметить: все прошло на высоком уровне, о чем после игры сказали и гости из Польши. По традиции за новосибирских волейболистов горячо болели не только местные зрители, но и люди из соседних регионов, в частности, Алтайского края и Томской области. Сибирское братство, что вы хотите!

Роман Валерьевич, минувший сезон для "Локомотива" получился успешным - заметно омоложенный состав завоевал бронзовые медали чемпионата России. Какие задачи поставлены в нынешнем сезоне?

Роман Станиславов: Они всегда максимальные - во всех турнирах быть в призерах. Мы уже выполнили задачу-минимум в Кубке России - пробились в Финал четырех. В чемпионате страны, если отталкиваться от составов команд на бумаге, мы находимся где-то в первой пятерке. Но после бронзовых медалей сезона 2020/2021 нас никто не поймет, если опустимся ниже третьей строчки в итоговой таблице. Прошлая Лига чемпионов получилась для "Локомотива" неудачной, в нынешней попали в "группу смерти", как ее окрестили журналисты, но установка остается прежней - выйти в плей-офф. При этом есть хорошая традиция - в ходе сезона мы зачастую корректируем задачи в сторону их усложнения.

Какой соперник для "Локомотива" самый принципиальный? "Кузбасс"? Казанский и питерский "Зениты"?

Роман Станиславов: Если брать территориальный признак, то, конечно, это команды "Сибирского братства", выросшего из нашего сотрудничества с руководством волейбольных клубов Красноярска и Кемерова. Недавно в Красноярске прошел традиционный турнир памяти Эдуарда Носкова, знаковой фигуры для всего сибирского волейбола (капитан красноярского "Дорожника" - предшественника "Енисея", впоследствии директор этого волейбольного клуба. - Прим. "РГ"). Я в очередной раз убедился, как на соперничество сибирских команд реагируют зрители, руководство. Действительно, сибирское дерби. Но у нас бескомпромиссная борьба на площадке и добрые отношения за ее пределами. Лично мне всегда будут интересны игры с лидерами - оба "Зенита", столичное "Динамо". Очень ждем приезда в наш город итальянской "Чивитановы". У "Локомотива" были соперники, с которыми мы долго не могли свести счеты, но сейчас таких не осталось.

Между командами-соседями нередко такие искры проскакивают... Как сложилось волейбольное "Сибирское братство"?

Роман Станиславов: Началось все с Кемерова. Четырнадцать лет назад руководители Кузбасса приезжали на волейбол в Новосибирск. Однажды обратились к нам с предложением: хотим создать в Кемерове профессиональную команду, поделитесь опытом. Мы тогда помогли - и тренерами, и игроками. Как это иногда бывает в хорошей семье, младший брат начинает прогрессировать быстрее, и это очень здорово.

Я, как и другие наши болельщики, с удовольствием езжу в Кемерово. В 2015 году красноярский "Енисей" под руководством Эдуарда Носкова - царство ему небесное! - вышел в Суперлигу. С Красноярском, где захотели построить современный клуб, у нас тоже сложились теплые отношения. Мы им регулярно помогали игроками - и Куркаев там поиграл, и Голубев. Сейчас там пятеро воспитанников новосибирского волейбола - Клец, Бражнюк, Куликов, Осипов, Валеев. Первые два игрока все еще играют на правах аренды, Кирилл и Юрий постоянно находятся в поле нашего зрения.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов наша команда угодила в такую мощную группу, что врагу не пожелаешь. Какие чувства испытали после жеребьевки?

Роман Станиславов: Конечно, жребий для "Локомотива" мог быть полегче, но сразу было ясно, что мы получим очень сложную группу. Заняв в чемпионате третье место, мы были четвертыми в квартете по рейтингу. Да, "Чивитанова" и "Закса" сейчас очень сильны. Но если не хочешь попадать под такие жернова, занимай место выше в своем чемпионате и будет тебе другой жребий. Мы стали первыми в России в прошлом году, и у нас на групповом этапе были вполне проходимые соперники. Но "Локомотив" из группы не вышел. Одна из причин - из-за ковидных ограничений у нас не было домашних туров.

Если брать период с 2010 года, то очевидно, что из всех игровых видов волейбол в России на уровне национальных сборных самый успешный. На уровне клубов нам тоже есть чем похвастать. Так, может быть, именно волейбол - наша игра? Как в Канаде - хоккей, в США - баскетбол, в Бразилии - футбол.

Фото: Пресс-служба ВК "Локомотив"

Роман Станиславов: Для меня ответ лежит на поверхности - это работа Всероссийской федерации волейбола. Все идет от головы. В нашем виде спорта все четко и понятно. Нет никаких особых лиг, раздвоений, никаких метаний и скандалов. Оргкомитет по подготовке чемпионата мира по волейболу среди мужских команд FIVB 2022 слаженно гребет в одной лодке с федерацией. Клубы ясно понимают, что нужно делать в интересах сборной. Сохраняется жесткий лимит в отношении иностранцев, хотя сколько раз нас пытались подвигнуть в сторону его увеличения. Думаете, не обидно видеть, как в составе итальянского клуба на площадку выходят шесть иностранцев и обыгрывают твою команду? Есть финансовая возможность взять пять-шесть иностранцев и выиграть Лигу чемпионов, но это не наш путь.

Несколько вопросов к вам как к руководителю АНО "Оргкомитет волейбол 2022". "Локомотив Арена" - роскошный волейбольный дворец, слов нет. Но территория вокруг здания...

Роман Станиславов: Знаю, что город готовится решить этот вопрос, должно все быть красиво. "Локомотив Арена" выросла, наверное, на единственном пятачке в центре города, еще не застроенном. Можно было найти более интересные окрестности, но это был бы далеко не центр города. Пришлось чем-то жертвовать. Надеюсь, в недалеком будущем наш волейбольный дворец станет такой же достопримечательностью, как железнодорожный вокзал, оперный театр и другие культовые для горожан места.

Группа, которая будет играть в Новосибирске, подобралась очень интересная: Польша, США, Болгария, Мексика!

Роман Станиславов: Раскрою секрет. Люди, которые не очень знакомы с процедурой жеребьевок, почему-то считают, что все можно "подтасовать". Я возглавляю кубковую комиссию ЕКВ, провел большое количество жеребьевок и хочу подчеркнуть, что подтасовки невозможны. Во-первых, это недопустимо с репутационной стороны, а во-вторых, технически очень сложно, что бы не говорили некоторые "специалисты". При этом я накануне жеребьевки на свой страх и риск собирал пожелания местных жителей: какие сборные они хотели бы видеть в Новосибирске - понятно же, что нашей команды здесь по определению быть не могло.

И что оказалось? Больше всего жаждали видеть сборные Польши и США, а Пламен Константинов сказал: неплохо, чтобы сюда еще и его соотечественники приехали. Представьте мою реакцию на итоги жеребьевки? Теперь еще больше придется всех убеждать, что я к ее итогам не имею никакого отношения. Действительно, группа получилась уникальная, Новосибирску откровенно повезло.

На домашнем ЧМ для сборной России есть только одно устраивающее наших болельщиков место - первое?

Роман Станиславов: Знаете, я работал генменеджером сборной много лет и очень не завидую сейчас и своему коллеге Сергею Тетюхину, и главному тренеру Туомасу Саммелвуо из-за того психологического давления, которое их ждет. Уж от меня точно вы не услышите призывов. В том, что Россия на очень высоком уровне организует чемпионат мира, у меня нет сомнений - у нашей страны богатый опыт проведения крупнейших международных соревнований. Хотя в любом случае этот ЧМ запомнится российским болельщикам по результату нашей сборной. Мы сделаем все, чтобы сборной Россия было по-домашнему комфортно. К сожалению, играть она будет без национальных гимна и флага, но тем больше ее будут поддерживать наши болельщики.

Забегая вперед, задам провокационный вопрос: "С каким счетом сегодня выиграет "Локомотив"?

Роман Станиславов: Одно из правил спортивного менеджера: никогда не давай прогнозов. Уж сколько раз с ними обжигались. Соперник очень мощный. Но я хочу, чтобы сегодня было больше трех партий. Чтобы праздник волейбола длился как можно дольше. Если больше трех партий, значит, была борьба и зритель пришел не зря.

P. S.

В отличие от корреспондента "РГ" генеральный директор "Локомотива" знал, что наша команда еще до матча понесла серьезную потерю - приболел Ильяс Куркаев, игрок, незаменимый и в атаках первым темпом, и на блоке. Но надежды Станиславова сбылись - было четыре партии. "Локомотив" отчаянно сражался в концовках третьей и четвертой партий и, возможно, выиграл хотя бы одну из них, не будь сомнительных судейских решений в пользу польской команды.