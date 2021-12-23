Евгений Семененко выиграл короткую программу на ЧР

Евгений Семененко лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге. Михаил Коляда - только пятый.

Семененко откатался безошибочно, исполнив в прокате каскад "четверной тулуп - тройной тулуп", сольный четверной сальхов и аксель в 3,5 оборота и получив 98,03 балла. Вторым стал Марк Кондратюк (97,77), третьим - Макар Игнатов (95,84).

Серебряный призер командного турнира на Олимпиаде-2018, призер ЧМ Михаил Коляда показал лишь пятый результат (94,26). Спортсмен прыгнул каскад "четверной сальхов - тройной тулуп", четверной тулуп, но сделал бабочку на тройном акселе.

Семененко отметил, что рано радоваться лидерству.

- Я стал лучшим по короткой программе, теперь надо настраиваться на произвольную, - отметил Евгений в эфире Первого канала.

Напомним, что на чемпионате России проходит отбор на Олимпиаду в Пекине.