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23.12.2021 17:18
Рубрика: Спорт

В честь 75-летия отечественного хоккея с шайбой на лед вышли выдающиеся чемпионы

Текст: Николай Долгополов
В составе команды "Легенды хоккея" на лед крытого катка в "Олимпийской деревне" вышли чемпионы Олимпийских игр, мира и Европы Василий Первухин, Сергей Бабинов, Андрей Николишин, Юрий Леонов, Евгений Давыдов, Роман Ильин, Дмитрий Фролов, Ильдар Мухометов, Владимир Бабашов. Тренеры звездного состава - Сергей Макаров и Владимир Мышкин.
Фото: алх.рф Фото: алх.рф
Фото: алх.рф

За сборную Ассоциации Любительского Хоккея (АЛХ) играли руководители силовых структур и известные спортсмены: голкипер московского "Динамо" и сборной СССР Сергей Бабарико, вице-президенты АЛХ олимпийский чемпион по хоккею Сергей Светлов и советский, российский футболист Александр Мостовой, двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков, семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Евгений Иванушкин, четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Иван Максимов и играющий тренер сборной АЛХ Кирилл Полянский.

Путин может принять участие в матче Ночной хоккейной лиги под Новый год

Заполнившие трибуны болельщики энергично поддерживали обе команды. Уступать никто не хотел, играли всерьез. Поначалу в счете вели хоккеисты АЛХ, но в итоге сказалось мастерство "Легенд хоккея" - 6:4. У победителей три гола на счету Андрея Николишина. По одной забросили Евгений Давыдов, Роман Ильин и Юрий Леонов. У сборной АЛХ снайперские качества продемонстрировали Сергей Коньков, Евгений Иванушкин, Александр Мостовой и Кирилл Полянский.

Праздник продолжился выступлениями артистов. Американец Кевин Маккой порадовал хитом группы Bad Boys Blue. А заслуженный артист России, певец и композитор Владислав Агафонов исполнил специально в приятной дате написанный гимн хоккея с мячом Москвы. Чудесный праздник был организован Ассоциацией Любительского Хоккея во главе с ее президентом Алиной Бородаевой.

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