Чем заняться на Северном Кавказе кроме лыж и сноуборда

На горнолыжных курортах Северного Кавказа почти не осталось свободных мест в новогодние праздники, а склоны будут переполнены отдыхающими. Однако в СКФО зимой можно не только покататься на лыжах и сноуборде. "РГ" составила подборку менее популярных, но столь же захватывающих способов провести длинные выходные в окружении гор.

Если повезет с погодой, зимой в Кисловодске можно попробовать свои силы в скалолазании. Главное - обратиться к опытным инструкторам за помощью. Фото: Татьяна Барыбина/РГ

Новым незабываемым опытом может стать скалолазание. Обычно зимой на всех скальных районах Северного Кавказа сезон заканчивается, но только не в Кисловодске. Благодаря особому курортному климату горная порода в Березовском и Аликоновском ущельях прогревается на солнце, привлекая спортсменов со всей страны. Даже если на противоположных склонах лежит снег, лазить иногда приходится в майке - такая вокруг стоит жара.

- Сейчас у нас плюсовые температуры, и на ближайшее время тоже обещают хорошую погоду. Возможно, что лазить получится и в пасмурную погоду. Во всяком случае, мы тренируемся без остановок, - говорит инструктор по альпинизму и скалолазанию из Кисловодска Виктор Ершов.

Он также добавил, что в городе есть люди, которые могут привести к скальному сектору и научить азам. Они организуют страховку и сдадут в аренду снаряжение. В среднем это обойдется в две-три тысячи рублей за день лазанья - в зависимости от количества подопечных у инструктора.

Впрочем, скалолазание зимой на Северном Кавказе - это лотерея. Даже в Кисловодске бывает пасмурная, снежная или ветреная погода, в такие дни у скал слишком холодно. На этот случай в городе самый большой в Европе ландшафтный Курортный парк. Прогулка там с лихвой компенсирует отсутствие спортивной активности.

Для тех, кто хочет не просто попробовать скалолазание, но и вдохновиться, глядя на профессионалов, есть уникальная возможность. Восьмого и девятого января в Аликоновском ущелье пройдет фестиваль "Рождественские старты".

В Кисловодске находится самый большой в Европе ландшафтный Курортный парк. Прогулка там с лихвой компенсирует отсутствие спортивной активности

Если хочется забраться выше скал, то можно попробовать полеты на параплане с инструктором. По словам ставропольского пилота-инструктора Михаила Рыбасова, известные на всю Россию парадромы у подножия горы Юца и в Чегеме работают зимой, но сильно зависят от погоды. Зато недалеко от Ставрополя есть несколько разведанных склонов, которые подходят для полетов на новогодних каникулах. Также с приходом холодов сезон продолжается в Архызе и в окрестностях осетинского Даргавса. Многочасовых воздушных путешествий ожидать не стоит, но попробовать что-то новое получится. И это всего примерно за три тысячи рублей. Если понравится, то инструкторы для начинающих проводят наземные тренировки.

Еще один способ посмотреть на мир свысока - взлететь на аэростате. Воздухоплаватели летают круглый год. Более того, специалисты говорят, что расход топлива зимой даже ниже, чем летом.

Обычно коммерческое путешествие на воздушном шаре длится около часа - стоит полет около 30 тысяч рублей. Но возможность прикоснуться к небу с комфортом и без спортивных подвигов того стоит. Одним из центров воздухоплавания в СКФО считаются Кавказские Минеральные Воды. Здесь несколько раз проходили крупные международные фестивали воздушных шаров.

Курорт "Архыз" предлагает посетителям на высоте 1600 метров покататься на коньках. Каток длиной 40 метров и шириной 20 метров расположен в одном из самых живописных мест Северного Кавказа. При этом вся инфраструктура находится рядом - после сеанса можно согреться в одном из местных кафе.

"Сейчас каток чистят и готовят к заливке, откроется он к новогодним праздникам. Со своими коньками вход свободный. Если их нет, то на месте работает прокат", - рассказали корреспонденту "РГ" в администрации курорта.

Зимой в горах главное средство перемещения - это снегоходы. Перед тем как сесть на него, следует научиться им управлять. Местные компании предлагают программы обучения - инструкторы расскажут обо всех нюансах вождения снежной машины. Полный курс обойдется примерно в 130 тысяч рублей, а попробовать свои силы и прокатиться пару часов можно за шесть-семь тысяч рублей.

Интересная альтернатива лыжам и сноубордам появилась в Чечне - это тюбинг. Но не стоит делать поспешных выводов, что это - детское развлечение. На курорте "Ведучи" построили три параллельные трассы длиной 160 метров для катания на ватрушках. Если в эти каникулы попасть туда не получится, огорчаться не стоит - трассы всесезонные.

Еще один вид активности, которому зима не помеха, - это джипинг. По всему Северному Кавказу работают фирмы, которые предлагают экскурсии по множеству маршрутов. Цена на поездку в группе начинается примерно от двух тысяч рублей. Если прийти компанией - будет дешевле.

Если хочется активного отдыха, но на освоение нового спорта нет сил или желания, выходом могут стать обычные прогулки. На Северном Кавказе достаточно мест, где даже небольшой поход на несколько часов - вдохновляющее приключение. Свежий воздух и живописные горные виды - прекрасные лекарства для души и тела.