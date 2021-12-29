СМИ: Марко Николич возглавит ЦСКА в январе

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич может в январе возглавить ЦСКА.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", 42-летний специалист и руководство армейского клуба уже достигли соглашения относительно условий личного контракта.

Сообщается, что стороны могут поставить подписи в ближайшее время. Источник "РГ" в армейском клубе, впрочем, эту информацию не подтвердил.

Марко Николич возглавлял "Локомотив" с конца весны 2020 года до осени 2021 года. Под его руководством клуб выиграл Кубок России и стал вторым в чемпионате страны.

В настоящее время ЦСКА возглавляет Алексей Березуцкий.