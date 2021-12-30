Новости

Глава Роспотребнадзора: Штамм "омикрон" в 3-5 раз заразнее других 18:04
Голикова поручила создать в регионах резерв коек для больных коронавирусом 17:53
Попова назвала срок появления первых симптомов заражения "омикроном" 17:52
Российская певица Зара посетила беженцев на белорусской границе 17:49
"Локомотив" продлил контракт с футболистом Борисом Ротенбергом 17:11
Вход на Красную площадь в Москве закроют 31 декабря с 17.00 17:04
Президент подписал указ об установлении Дня трубопроводных войск 16:49
Стали известны точки запуска фейерверка в Москве 16:42
Мошенники научились подделывать цифровые подписи 16:36
Руководитель столичной компании такси не уплатил налоги на 260 млн рублей 16:24
Фальков: Нет причин вводить дополнительные меры в вузах из-за "омикрона" 16:23
ГП начнет с 2023 года публиковать данные статистики о преступности 16:00
Есть нейтрино! Телескоп Baikal-GVD и обсерватория IceCube сработали синхронно 15:35
Уровень коллективного иммунитета в России вырос до 61,8% 15:33
Курс доллара поднялся выше 75 рублей впервые с 30 ноября 15:29
Путин поменял условия премий для чиновников 15:14
Столица Калмыкии частично осталась без водоснабжения из-за наледи 15:13
Собянин: После благоустройства москвичи стали в шесть раз чаще посещать Салтыковский лесопарк 15:12
Путин разрешил блокировать сайты с фальшивыми COVID-сертификатами без суда 15:08
Школы России получили в 2021 году более 100 тысяч отечественных ноутбуков 15:06
Начальника противолавинной службы Домбая будут судить за смерть человека 14:53
С января вырастут прожиточный минимум и МРОТ 14:52
Попова оценила ситуацию с опасными инфекциями в России 14:44
Путин снял запрет на использование открытых систем теплоснабжения 14:38
Песков объяснил разные данные по коллективному иммунитету к коронавирусу 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
30.12.2021 17:11
Рубрика: Спорт

"Локомотив" продлил контракт с футболистом Борисом Ротенбергом

Текст: Михаил Хорошилов
Борис Ротенберг. Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Борис Ротенберг. Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Борис Ротенберг. Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Футбольный клуб "Локомотив" продлил соглашение с защитником Борисом Ротенбергом, сообщает на официальном сайте московской команды.

Фото: Christian Kaspar-Bartke/Bongarts/ Getty Images
"Спартак" приобрел защитника "Тироля" Классена

Новый договор рассчитан до завершения текущего сезона. Предыдущий контракт действовал до конца декабря.

Ротенберг поблагодарил болельщиков, руководство и команду за поддержку. "Приложу все свои силы, чтобы помочь команде выполнить задачи на этот сезон. Не будет никаких прощальных игр, будет только футбол", - пообещал 35-летний защитник.

Ротенберг выступает за "Локомотив" с 2016 года. В общей сложности в составе железнодорожников он провел 17 матчей, став вместе с командой чемпионом России и обладателем Кубка страны.  Последние три года Ротенберг не выходит на поле в официальных играх из-за последствий травмы передней крестообразной связки коленного сустава. Он перенес уже несколько операций, однако до сих пор не смог полностью восстановиться.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Локомотив"