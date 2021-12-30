"Локомотив" продлил контракт с футболистом Борисом Ротенбергом

Футбольный клуб "Локомотив" продлил соглашение с защитником Борисом Ротенбергом, сообщает на официальном сайте московской команды.

Новый договор рассчитан до завершения текущего сезона. Предыдущий контракт действовал до конца декабря.

Ротенберг поблагодарил болельщиков, руководство и команду за поддержку. "Приложу все свои силы, чтобы помочь команде выполнить задачи на этот сезон. Не будет никаких прощальных игр, будет только футбол", - пообещал 35-летний защитник.

Ротенберг выступает за "Локомотив" с 2016 года. В общей сложности в составе железнодорожников он провел 17 матчей, став вместе с командой чемпионом России и обладателем Кубка страны. Последние три года Ротенберг не выходит на поле в официальных играх из-за последствий травмы передней крестообразной связки коленного сустава. Он перенес уже несколько операций, однако до сих пор не смог полностью восстановиться.