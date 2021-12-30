"Спартак" приобрел защитника "Тироля" Классена

В четверг "Спартак" объявил о приобретении еще одного нового футболиста. Им стал защитник австрийского "Тироля" Леон Классен. Контракт с 21-летним игроком подписан до 30 июня 2025 года.

Классен родился и вырос в Германии, но имеет российское гражданство. В октябре 2021 года он дебютировал в составе молодежной сборной России.

Свою карьеру Классен начал в "Кельне", откуда в возрасте 17 лет перешел в "Мюнхен-1860". Его дебют во взрослом футболе состоялся в 2018 году. В 2021-м Классен перешел в австрийский "Тироль". В нынешнем сезоне игрок левого фланга обороны принял участие в 17 матчах и отметился шестью голевыми передачами.

Трансферная стоимость игрока оценивается в 700 тысяч евро, а "Спартаку", по неофициальной информации, он обошелся в один миллион евро.