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30.12.2021 16:51
Рубрика: Спорт

"Спартак" приобрел защитника "Тироля" Классена

Текст: Максим Домчев
В четверг "Спартак" объявил о приобретении еще одного нового футболиста. Им стал защитник австрийского "Тироля" Леон Классен. Контракт с 21-летним игроком подписан до 30 июня 2025 года.
Фото: Christian Kaspar-Bartke/Bongarts/ Getty Images Фото: Christian Kaspar-Bartke/Bongarts/ Getty Images
Фото: Christian Kaspar-Bartke/Bongarts/ Getty Images

Классен родился и вырос в Германии, но имеет российское гражданство. В октябре 2021 года он дебютировал в составе молодежной сборной России.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Спартаковец Ломовицкий перешел в "Рубин"

Свою карьеру Классен начал в "Кельне", откуда в возрасте 17 лет перешел в "Мюнхен-1860". Его дебют во взрослом футболе состоялся в 2018 году. В 2021-м Классен перешел в австрийский "Тироль". В нынешнем сезоне игрок левого фланга обороны принял участие в 17 матчах и отметился шестью голевыми передачами.

Трансферная стоимость игрока оценивается в 700 тысяч евро, а "Спартаку", по неофициальной информации, он обошелся в один миллион евро.

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