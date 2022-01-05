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05.01.2022 15:15
Рубрика: Спорт

Матч Евролиги между ЦСКА и "Барселоной" перенесен

Текст: Максим Домчев

Евролига официально отменила восемь из девяти матчей, которые должны были состояться на этой неделе.

Фото: Пресс-служба Единой лиги
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Как сообщается на официальном сайте турнира, запланированный на 7 января в Москве матч 19-го тура между ЦСКА и "Барселоной" в указанную дату не состоится.

Поводом для такого решения послужило обращение каталонского клуба, 13 игроков которого заразились коронавирусом. В результате испанский клуб не смог заявить на игру даже минимальное количество игроков - восемь.

Ранее руководство Евролиги отменило еще семь встреч. Не перенесен лишь матч между "Зенитом" и "Миланом".

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