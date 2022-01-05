Матч Евролиги между ЦСКА и "Барселоной" перенесен

Евролига официально отменила восемь из девяти матчей, которые должны были состояться на этой неделе.

Как сообщается на официальном сайте турнира, запланированный на 7 января в Москве матч 19-го тура между ЦСКА и "Барселоной" в указанную дату не состоится.

Поводом для такого решения послужило обращение каталонского клуба, 13 игроков которого заразились коронавирусом. В результате испанский клуб не смог заявить на игру даже минимальное количество игроков - восемь.

Ранее руководство Евролиги отменило еще семь встреч. Не перенесен лишь матч между "Зенитом" и "Миланом".