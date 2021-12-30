Спартаковец Ломовицкий перешел в "Рубин"

Футболист московского "Спартака" Александр Ломовицкий подписал контракт с "Рубином". Как сообщается на официальном сайте казанского клуба, соглашение с игроком рассчитано на 4,5 года.

По неподтвержденным данным, сумма трансфера составила 1,6 миллиона евро. Слухи об уходе Ломовицкого из стана "красно-белых" появились еще несколько месяцев назад. Но что интересно - именно в этом сезоне Ломовицкий стал частенько выходить на поле в футболке "Спартака". В общей сложности он провел 14 матчей в первой части сезона в Премьер-лиге, отметившись одной результативной передачей (в матче с "Динамо").

Ломовицкий - воспитанник столичного клуба. Ранее он выступал также на правах аренды за тульский "Арсенал" и подмосковные "Химки". Отметим, что еще одним новичком "Рубина" в зимнее межсезонье может стать нападающий питерского "Зенита" Артем Дзюба.