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30.12.2021 13:27
Рубрика: Спорт

Спартаковец Ломовицкий перешел в "Рубин"

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 298(8649)
Футболист московского "Спартака" Александр Ломовицкий подписал контракт с "Рубином". Как сообщается на официальном сайте казанского клуба, соглашение с игроком рассчитано на 4,5 года.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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По неподтвержденным данным, сумма трансфера составила 1,6 миллиона евро. Слухи об уходе Ломовицкого из стана "красно-белых" появились еще несколько месяцев назад. Но что интересно - именно в этом сезоне Ломовицкий стал частенько выходить на поле в футболке "Спартака". В общей сложности он провел 14 матчей в первой части сезона в Премьер-лиге, отметившись одной результативной передачей (в матче с "Динамо").

Ломовицкий - воспитанник столичного клуба. Ранее он выступал также на правах аренды за тульский "Арсенал" и подмосковные "Химки". Отметим, что еще одним новичком "Рубина" в зимнее межсезонье может стать нападающий питерского "Зенита" Артем Дзюба.

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