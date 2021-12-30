Объявлена дата первого матча нашей команды на ATP Cup

Новости

Путин разрешил блокировать сайты с фальшивыми COVID-сертификатами без суда 15:08
Школы России получили в 2021 году более 100 тысяч отечественных ноутбуков 15:06
Начальника противолавинной службы Домбая будут судить за смерть человека 14:53
С января вырастут прожиточный минимум и МРОТ 14:52
Попова оценила ситуацию с опасными инфекциями в России 14:44
Путин снял запрет на использование открытых систем теплоснабжения 14:38
Песков объяснил разные данные по коллективному иммунитету к коронавирусу 14:30
Матвиенко прокомментировала ситуацию с Украиной 14:21
В аэропорту Ростова самолет зашел на второй круг из-за снегоуборочной машины 14:16
Блогеру Хованскому продлили запрет определенных действий до 8 февраля 14:15
В Роспотребнадзоре оценили эффективность "Спутника V" против "омикрона" 14:12
Путин и Аббас обсудили урегулирование на Ближнем Востоке 14:08
Все акции АвтоВАЗа перешли под российскую юрисдикцию 14:06
Названы пять главных экспортных оружейных новинок 2021 года 14:05
Большинство россиян планируют провести новогодние праздники с семьей 13:59
Число случаев заражения "омикроном" в России выросло до 103 13:54
Глава "Вектора" рассказал об уровне смертности от "омикрона" 13:51
Три человека задержаны по делу об аферах со страховыми выплатами РЖД 13:48
В Туле депутата облдумы арестовали по обвинению в мошенничестве 13:33
Путин продолжит работу в новогодние праздники 13:33
В Минпросвещения прокомментировали идею о продлении каникул до 16 января 13:30
Захарова: Санкции против телеканалов на Украине продолжают линию на цензуру 13:12
Мэра Томска Ивана Кляйна приговорили к двум годам колонии 12:49
Путин анонсировал встречи с иностранными лидерами в 2022 году 12:47
Захарова: Россия обсудит свои озабоченности по безопасности с НАТО и ОБСЕ в январе 12:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
30.12.2021 13:43
Рубрика: Спорт

Объявлена дата первого матча нашей команды на ATP Cup

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 298(8649)
Организаторы командного теннисного турнира ATP Cup, который пройдет с 1 по 9 января в Сиднее, опубликовали предварительное расписание второго игрового дня соревнований.

Стало известно, что действующий обладатель трофея - сборная России, проведет свой первый матч 2 января в два часа ночи по московскому времени.

Фото: AP Photo/John Minchillo
В Австралии у российской теннисистки Павлюченковой выявили коронавирус

Изначально соперником наших спортсменов значилась Австрия, а в качестве участников одиночных встреч в составе россиян были намечены Андрей Рублев, который накануне снялся с соревнований, и Даниил Медведев. Однако австрийцы снялись с турнира, и кто будет нашим новым оппонентом - пока неизвестно.

Помимо России в группе "В" выступят также Австралия и Италия. Представлять нашу команду будут вторая ракетка мира Даниил Медведев, а также Роман Сафиуллин и Евгений Карловский. Капитаном будет личный тренер Медведева француз Жиль Сервар.

Спорт Теннис