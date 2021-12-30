Объявлена дата первого матча нашей команды на ATP Cup

Организаторы командного теннисного турнира ATP Cup, который пройдет с 1 по 9 января в Сиднее, опубликовали предварительное расписание второго игрового дня соревнований.

Стало известно, что действующий обладатель трофея - сборная России, проведет свой первый матч 2 января в два часа ночи по московскому времени.

Изначально соперником наших спортсменов значилась Австрия, а в качестве участников одиночных встреч в составе россиян были намечены Андрей Рублев, который накануне снялся с соревнований, и Даниил Медведев. Однако австрийцы снялись с турнира, и кто будет нашим новым оппонентом - пока неизвестно.

Помимо России в группе "В" выступят также Австралия и Италия. Представлять нашу команду будут вторая ракетка мира Даниил Медведев, а также Роман Сафиуллин и Евгений Карловский. Капитаном будет личный тренер Медведева француз Жиль Сервар.