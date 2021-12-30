Тренер сборной Польши по футболу покинул свой пост перед матчем против России

Главный тренер соперника сборной России по футболу, команды Польши, Паулу Соуза покинул свой пост.

Почти за три месяца до стыкового матча за право выступить на чемпионате мира 2022 года против сборной России команда Польши лишилась своего главного тренера. Португальский специалист покинул свой пост ради работы в клубе.

Как сообщает Global, Соуза заплатил компенсацию польской федерации в размере 300 тысяч евро за досрочный разрыв контракта. Позже он должен возглавить бразильский клуб "Фламенго".

Позже эту информацию в Twitter подтвердил президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша, добавивший, что за отставку тренера все члены правления федерации проголосовали единогласно. В самой же Польше поступок Соузы считают непорядочным.

Стыковой матч между сборными России и Польши состоится в Москве 24 марта.