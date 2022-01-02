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02.01.2022 14:28
Рубрика: Спорт

СМИ: "Динамо" согласовало с "Локомотивом" переход Смолова

Текст: Анна Козина
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Нападающий "Локомотива" и сборной России Федор Смолов в ближайшее время может перейти в "Динамо".

"Бело-голубые" уже договорилось с "железнодорожниками" об условиях трансфера 31-летнего форварда. Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Локомотив" готов отпустить Смолова, у которого до истечения контракта осталось полгода, за символическую сумму. Однако нужно еще договориться с самим футболистом.

В "Локо", по данным "СЭ" он зарабатывает 3,1 миллиона евро, а в "Динамо" многие лидеры получают в три раза меньше.

Федор Смолов уже выступал за московское "Динамо" - с 2007 по 2015 годы, отыграв 68 матчей. В нынешнем сезоне нападающий вышел на поле в 15 матчах РПЛ и забил 7 голов.

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