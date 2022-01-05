Чешский нападающий Кухта перейдет в "Локомотив"

Нападающий чешской "Славии" Ян Кухта станет игроком "Локомотива". Форвард сборной Чехии подпишет контракт на четыре года.

"Локомотив" близок к подписанию Кухты, эту информацию подтвердил агент чешского футболиста Милан Мартинович. "Переговоры близки к завершению. Все узнаете позже", - приводит слова агента РИА Новости.

По данным СМИ, сумма трансфера составит около 5 миллионов евро, а сам футболист подпишет с российским клубом контракт на 4 года. В нынешнем сезоне он отметился девятью голами в чемпионате Чехии, еще три мяча он забил в матчах Лиги конференций УЕФА. Ранее он выступал за "Словацко", "Теплице" и "Слован" из Либереца.

Известно, что "Локомотив" может расстаться с нападающим Федором Смоловым, интерес к которому есть со стороны "Динамо", а также клубов американской лиги МЛС.