Гол Черышева вывел "Валенсию" в следующий раунд Кубка Испании

📺 RESUMEN #CopaDelRey— RFEF (@rfef) January 5, 2022
🆚 @FCCartagena_efs | 1-2 | @valenciacf
⚽️ 0-1 | Carlos Soler (37' p.)
⚽️ 1-1 | Alfredo Ortuño (67' p.)
⚽️ 1-2 | Denis Cheryshev (92').#CopaDelRey | #LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/8IdW62xtNl
В среду в 1/16 финала "Валенсия" в гостях встречалась с клубом "Картахена". Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.
"Валенсия" повела в счете в первом тайме после точного удара Карлоса Солера. После перерыва хозяева заработали пенальти и сравняли счет. Но в компенсированное время вышедший на 72-й минуте Денис Черышев принес своей команде победу, отличившись впервые за 23 месяца.
После матча Черышев прокомментировал свой успех. "Нет ничего лучше, чем забить гол в добавленное время, особенно если он позволил команде выйти в следующий раунд. Продолжаем", - написал он в Instagram.