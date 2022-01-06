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06.01.2022 00:10
Рубрика: Спорт

Гол Черышева вывел "Валенсию" в следующий раунд Кубка Испании

Текст: Максим Домчев
Гол российского полузащитника Дениса Черышева вывел "Валенсию" в 1/8 финала Кубка Испании. Это первый забитый мяч Черышева с февраля 2020 года.

В среду в 1/16 финала "Валенсия" в гостях встречалась с клубом "Картахена". Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.

Фото: Dolores Ochoa/AP
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"Валенсия" повела в счете в первом тайме после точного удара Карлоса Солера. После перерыва хозяева заработали пенальти и сравняли счет. Но в компенсированное время вышедший на 72-й минуте Денис Черышев принес своей команде победу, отличившись впервые за 23 месяца.

После матча Черышев прокомментировал свой успех. "Нет ничего лучше, чем забить гол в добавленное время, особенно если он позволил команде выйти в следующий раунд. Продолжаем", - написал он в Instagram.

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