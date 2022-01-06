В этому году фигуристов ждут все семь "Наград ИСУ"

Несмотря на пандемию, Международный Союз конькобежцев решил: в 2022-м фигуристы получат все семь "Наград ИСУ". Выбор лучших и торжественная церемония пройдет уже в третий раз. Правда, в прошлом году дело ограничилось лишь наградой "За жизненные достижения", которую получили наши великие тренера Тамара Николаевна Москвина и Алексей Николаевич Мишин. Организаторы объяснили это большим количеством отмененных состязаний.

В этом сезоне призы вручат самому ценному фигуристу, за лучший костюм, наиболее развлекательную программу, лучшим новичку, хореографу и тренеру и "За жизненные достижения".

Голосование в режиме онлайн начнется, как сообщается на сайте ИСУ, весной этого года. И вручение премий пройдет в таком же формате. А церемонию проведет дуэт пока не названных знаменитостей.

Будем верить, что болельщикам и специалистам найдется из кого выбирать. 10-го января начинается чемпионат Европы в Таллинне, уже через день после его окончания, 18-го января, там же стартует и чемпионат четырех континентов.

А вот традиционный январский международный турнир в польском городке Туруне, намечавшийся на 5-9 января, отменен из-за сложившейся эпидемиологической обстановки.