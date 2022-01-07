"Зенит" объявил об уходе Эмануэля Мамманы

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Аргентинский футболист Эмануэль Маммана покинул "Зенит". Как сообщает официальный сайт питерского клубы, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
Ранее стало известно, что за досрочный разрыв соглашения Маммана выплатил "сине-бело-голубым" компенсацию и уладил все вопросы с "Сочи", за который он выступал на правах аренды. В ближайшее время Эмануэль пройдет медицинский осмотр перед грядущим переходом в "Ривер Плейт".
В "Зенит" Маммана перешел в 2017 году из "Лиона". С тех пор он провел 41 встречу за питерцев, дважды стал чемпионом России и один раз выиграл Кубок страны.