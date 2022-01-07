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07.01.2022 13:59
Рубрика: Спорт

"Зенит" объявил об уходе Эмануэля Мамманы

Текст: Артур Нанян
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Аргентинский футболист Эмануэль Маммана покинул "Зенит". Как сообщает официальный сайт питерского клубы, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Ранее стало известно, что за досрочный разрыв соглашения Маммана выплатил "сине-бело-голубым" компенсацию и уладил все вопросы с "Сочи", за который он выступал на правах аренды. В ближайшее время Эмануэль пройдет медицинский осмотр перед грядущим переходом в "Ривер Плейт".

В "Зенит" Маммана перешел в 2017 году из "Лиона". С тех пор он провел 41 встречу за питерцев, дважды стал чемпионом России и один раз выиграл Кубок страны.

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