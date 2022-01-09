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09.01.2022 08:31
Рубрика: Спорт

Овечкин не забил в пяти из последних шести матчей

Текст: Илья Соболев
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги прошли очередные матчи. "Вашингтон" уступил "Миннесоте", вынужденной обходиться без травмированного Кирилла Капризова, по буллитам - 2:3.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

У проигравших шайбой отметился Евгений Кузнецов: она стала для него 12-й в сезоне. А вот капитан "столичных" Александр Овечкин записал на свой счет лишь голевую передачу. 36-летний форвард не забивает уже три игры подряд. В последних шести матчах он не забил в пяти. Тем не менее, Ови сохраняет место в топ-3 лучших бомбардиров лиги. У него 51 (24 гола + 27 передач) очко в 36 матчах. Больше только у дуэта из "Эдмонтона": Коннора Макдэвида и Леона Драйзатля, у которых по 53 очка. В гонке снайперов Овечкин все так же идет вторым, отставая от Драйзатля на две шайбы.

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Что касается других россиян, выступающих за океаном. Центрфорвард "Нэшвилла" Яков Тренин в матче против "Аризоны" (4:2) забросил свою 9-ю шайбу в сезоне. Он забивает уже третью игру подряд. В последних шести матчах у него 6 (4+2) очков, а всего - 14 (9+5) баллов в 36 матчах.

В третьем матче кряду набрал очки и нападающий "Торонто" Илья Михеев, который в матче против "Колорадо" (4:5 ОТ) сделал голевую передачу. По итогам четырех матчей в сезоне у него 4 (3+1) очка.

В продолжение разговора о снайперских подвигах наших соотечественников: 20-летний форвард "Коламбуса" Егор Чинахов прервал серию из 14 матчей без голов, отличившись против "Нью-Джерси" (4:3). А вот Денис Гурьянов из "Далласа" забивает уже вторую игру подряд. На этот раз пострадал "Питтсбург" (3:2).

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