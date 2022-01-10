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10.01.2022 23:54
Рубрика: Спорт

Джокович выиграл суд, его по-прежнему могут депортировать из Австралии

Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8651)
Федеральный окружной суд в Мельбурне отменил решение об аннулировании австралийской визы первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Ноле, как его называют болельщики, 5 января прибыл в страну для участия в турнире "Большого шлема", но из-за отсутствия прививки от коронавируса и обоснованного медотвода от нее был задержан погранслужбой и помещен в карантинный отель.
Новаку Джоковичу пока рано праздновать окончательную победу. У властей еще есть к нему вопросы. Фото: REUTERS Новаку Джоковичу пока рано праздновать окончательную победу. У властей еще есть к нему вопросы. Фото: REUTERS
Новаку Джоковичу пока рано праздновать окончательную победу. У властей еще есть к нему вопросы. Фото: REUTERS

Джокович выиграл суд. В течение 30 минут его должны были освободить от содержания в иммиграционном изоляторе, вернуть все личные вещи, а также возместить все расходы на издержки. Казалось бы, дело закрыто и девятикратный победитель Australian Open может, наконец, выдохнуть, успокоиться и начать подготовку к соревнованиям. Однако эта, ставшая уже детективной, история тут же получила продолжение. Еще во время заседания стало известно, что власти Австралии решили и дальше преследовать лидера мирового тенниса.

Фото: AFP/Andrej ISAKOVIC
Отец Джоковича обратился к Елизавете II с просьбой о помощи

Дело министерства внутренних дел против Джоковича строилось на технических основаниях: в документах были опечатки, Новак не представил необходимые бумаги по требованию и в кратчайшие сроки. Судья посчитал, что сербу должны были дать больше времени, и усмотрел в этом процессуальные нарушения. МВД согласилось с доводами.

Но претензии по-прежнему остаются у министерства иммиграции и гражданства, а его глава Алекс Хоук готов использовать дополнительные полномочия, чтобы повторно аннулировать визу серба и выдворить-таки его из страны. Теперь разбираться будут в обоснованности медотвода. А тут, напомним, в показаниях Джоковича есть несостыковки. Он указал, что 16 декабря сдал положительный тест на ковид. Только вот теннисист не ушел на самоизоляцию, а принимал участие в благотворительных мероприятиях и общался с детьми без маски. Получается, он либо не был болен, либо нарушил ковидные протоколы.

Так что пока фанаты Новака праздновали победу, играя в теннис на площади в центре Мельбурна, информационное пространство взорвала новость со ссылкой на отца Джоковича, что первую ракетку мира снова задержали. Дальше все происходило как в голливудском кино, а сюжет транслировали местные репортеры и СМИ. Сначала к офису юристов Джоковича, где тот следил за онлайн-заседанием суда, подъехала полиция. Хотя информацию об аресте не подтвердили, к зданию начали стекаться болельщики и теннисиста. А когда с подземной парковки выехала машина с тонированными стеклами, фанаты серба, решив, что внутри Новак, окружили ее, забрались на крышу и скандировали "Свободу Ноле". Разогнали их, применив слезоточивый газ.

Брат Джоковича свернул общение с журналистами, как только услышал неудобный вопрос о несостыковках в показаниях Новака о медотводе от прививки

Пока Новак действительно на свободе, так как министр иммиграции не будет торопиться с решением. Изначально сообщалось, что у него есть четыре часа, но, как выяснилось, это условие нужно было соблюсти, чтобы оставить Джоковича в заключении. А так Алекс Хоук может аннулировать визу своим личным решением в любой из ближайших дней. Здесь и недоверие к законности медосвобождения и честности конкретного спортсмена, и сомнение в том, что перенесенный коронавирус в принципе может считаться достаточным основанием для медисключения.

Напомним, что на фоне скандала с Джоковичем федеральная пограничная служба Австралии перепроверила документы и других участников Australian Open без прививки, но с медотводом. В результате домой отправили чешку Ренату Ворачову, запретив той въезд в страну на три года.

Тем временем

Джокович выложил фото с первой тренировки на корте.

- Я очень рад и благодарен, что судья отменил аннулирование моей визы. Несмотря на все, что случилось на прошлой неделе, я хочу остаться и попробовать выступить на Australian Open, - написал Джокович в "Инстаграме". - Я сохраняю настрой и концентрацию на это. Я прилетел сюда играть один из важнейших турниров на глазах невероятных болельщиков. А пока могу только сказать спасибо за то, что были рядом и придавали мне сил.

Благодарность судье за честность, профессионализм и нейтральную позицию в этой сложной ситуации также выразил брат Новака Джордже Джокович, который вместе с отцом и матерью участвовал в специальной пресс-конференции.

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