Названа причина смерти двукратного чемпиона ОИ Алябьева

Во вторник стало известно о смерти двукратного чемпиона Олимпийских игр в Лейк-Плэсиде по биатлону Анатолия Алябьева. В последние дни он болел коронавирусом.

"Алябьев, оказывается, заболел коронавирусом. Я тоже сначала думал, что это простуда. Но это был COVID-19. Анатолий сначала лежал дома, но потом его отправили в сельскую больницу. А надо было сразу везти его в город. Только когда почувствовали, что все плохо, его повезли в городскую реанимацию, но там его не спасли", - приводит слова двукратного победителя Олимпиады Дмитрия Васильева РИА "Новости".

Анатолий Алябьев на Олимпийских играх 1980 года завоевал три медали - два золота и бронзу. Он победил в индивидуальной гонке и эстафете и стал третьим в спринте.