Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев

В возрасте 70 лет скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев. О его смерти сообщил официальный сайт Союза биатлонистов России.

"Не стало двукратного олимпийского чемпиона, Заслуженного мастера спорта Анатолия Николаевича Алябьева. Совсем недавно, 12 декабря прошлого года, Алябьев отметил 70-летний юбилей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Анатолия Николаевича", - говорится в сообщении на сайте СБР.

Алябьев выиграл две золотые медали на Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде в 1980-м году. Он победил в индивидуальной гонке, а затем вместе с товарищами по сборной СССР выиграл эстафету. Также он стал бронзовым призером в спринте.

На счету Алябьева - бронзовые медали чемпионатов мира

В качестве тренера принимал участие в подготовке сборной команды России на Олимпиадах и ЧМ в 19990-1998 годах.