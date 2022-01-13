Мадридский "Реал" одолел "Барселону" в полуфинале Суперкубка Испании

Мадридский "Реал" стал первым участником решающего матча Суперкубка Испании, обыграв в полуфинале в "класико" своего принципиального соперника "Барселону" со счетом 3:2. Второй финалист определится сегодня в противостоянии "Атлетико" с "Атлетиком".

В 2020 году испанцы впервые попробовали новый формат Суперкубка: два финалиста Кубка страны против двух сильнейших клубов Примеры - своеобразный "Финал четырех". На этом эксперименты не закончились: несмотря на недовольство некоторых футбольных деятелей и экспертов, турнир был проведен вне Испании - если точнее, в Саудовской Аравии. В прошлом году из-за пандемии Суперкубок приняли несколько испанских городов, после чего все снова вернулось на круги своя. И нынешние соревнования проходят в Эр-Рияде.

По всей видимости, саудиты надолго "прибрали" себе Суперкубок Испании, выиграв тендер у Китая, Катара, США и Индии. Изначально сообщалось, что испанская федерация футбола заработает за три года 120 миллионов евро, из которых половина доходов отойдет участникам турнира, половина - федерации. Но чуть позже появилась информация, согласно которой трофей будет разыгрываться в Саудовской Аравии аж до 2029 года.

Одно можно сказать точно: с новым форматом ("Финалом четырех") следить за Суперкубком стало однозначно интереснее. А прошедший матч "Реала" с "Барселоной" и вовсе стал одним из украшений текущего футбольного сезона. Несмотря на очевидную на данный момент разницу в классе, каталонцы дали "королевскому клубу" бой. Дважды уступая в счете, "сине-гранатовые" дважды отыгрывались, но все же пропустили решающий мяч в дополнительное время - 2:3. А ведь для нового главного тренера "Барсы" Хави это был первый шанс завоевать титул с родной командой спустя пару месяцев после назначения на новый пост. "Я очень расстроен. В стартовые 20 минут в нашей игре прослеживались комплексы: мы думали о недавних матчах, результатах. Но когда ребята избавились от этих проблем, то стали действовать намного лучше, а порой и вовсе контролировали ситуацию на поле. Полагаю, мы на верном пути. "Барселона" попрощалась с турниром, однако у нее теперь нет комплексов", - отметил Хави.

Не скрывал своего разочарования один из ветеранов "сине-гранатовых" Жерар Пике. "Уступать "Реалу" больно, хотя очевидно, что мы становимся сильнее. Нам нужен лишь решающий шаг. Бороться с ними так, как это делали мы, - значит уйти с высоко поднятой головой", - сказал Пике.

Несколько интересных статистических фактов: "Реал" в пятый раз подряд обыграл "Барселону", что ранее случалось лишь однажды - в период с 1962 по 1965 год, когда победная серия "сливочных" составила семь встреч. Каталонцы не выигрывают в "класико" аж с марта 2019 года. Кроме того, теперь у "королевского клуба" в активе 100 побед над "сине-гранатовыми", в то время как "Барса" праздновала успех 96 раз, еще 52 поединка завершились вничью.

- Все знают историю нашего противостояния. Честно скажу: сегодня "Барселона" играла хорошо, особенно после перерыва. Просто мы умело используем контратаки. Я очень счастлив, - подчеркнул наставник "Реала" Карло Анчелотти.

Жарким получился матч за Суперкубок Италии, в котором встречались две лучшие итальянские команды последних лет - "Интер" принимал в Милане "Ювентус". Ведя в счете, туринский клуб упустил преимущество, пропустив решающий мяч за несколько секунд до конца дополнительного времени, - 2:1 в пользу "сине-черных".

- У меня и раньше был удачный опыт игры с "Ювентусом" в поединках за Суперкубок. Мы завоевали первый трофей перед болельщиками, чему я, безусловно, рад. "Интер" хотел победить любой ценой, поскольку клуб не брал Суперкубок с 2010 года. 12 лет - это слишком много для наших фанатов, - заявил главный тренер миланцев Симоне Индзаги.

Между тем

Первый большой скандал разразился на проходящем в Камеруне розыгрыше Кубка африканских наций. Судья матча Мали-Тунис Жанни Сиказве дважды дал досрочный финальный свисток: сначала замбийский рефери зачем-то решил увести футболистов в раздевалки на 86-й минуте, а потом за 13 секунд до истечения положенного времени игры. При этом во второй половине команды сделали девять замен, тунисцы не реализовали пенальти, а игрок Мали заработал красную карточку, была использована система VAR, но Сиказве не компенсировал ни одной минуты. Спустя примерно полчаса после того, как арбитр прервал матч, он предложил тунисцам выйти на поле и доиграть его, но те отказалась от этого предложения. На момент срыва поединка счет был 1:0 в пользу малийцев.