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17.01.2022 03:40
Рубрика: Спорт

Экипажи российских грузовиков заняли весь пьедестал почета на "Дакаре"

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8656)
В Саудовской Аравии завершился самый престижный ралли-рейд "Дакар-2022".
Новая модель камазовского грузовика великолепно показала себя в песках Саудовской Аравии. Фото: РИА Новости Новая модель камазовского грузовика великолепно показала себя в песках Саудовской Аравии. Фото: РИА Новости
Новая модель камазовского грузовика великолепно показала себя в песках Саудовской Аравии. Фото: РИА Новости

В который раз порадовали болельщиков экипажи российских "КАМАЗов". Так, Дмитрий Сотников во второй раз подряд стал обладателем "Золотого бедуина". А за всю историю ралли у нашей команды это уже 19-й трофей!

Фото: EPA-EFE/YOAN VALAT
Пилот команды "КАМАЗ-мастер" Николаев стал первым на девятом этапе "Дакара"

В общем зачете 36-летний спортсмен почти на 10 минут опередил еще одного пилота "КАМАЗ-мастер" Эдуарда Николаева. Их соотечественник Антон Шибалов замкнул тройку лучших. Экипаж Андрея Каргинова расположился на четвертом месте.

Наши грузовики заняли первые четыре места в общем зачете впервые с 2011 года.

Грузовой зачет по праву считается одним из самых зрелищных на "Дакаре" - многотонные машины преодолевают сотни километров бездорожья, достигая скорости 140 км/ч. И с каждым годом ралли-марафона гоночный темп становится выше - настоящее испытание для членов экипажей, задачей которых является добраться до финиша с высоким результатом. Разумеется, и техническая составляющая является одним из важнейших факторов.

В этом году "КАМАЗ" привез на Аравийский полуостров четыре спортивных грузовика. Два из них привычные болельщикам КАМАЗ-43509 и два новых КАМАЗ-435091 семейства К5.

Полноприводный грузовик с рядным шестицилиндровым турбодизелем можно с первого взгляда безошибочно отличить от предшественника. У КАМАЗ-435091 не только другая кабина, но и поменялась форма кузова. На смену практически прямоугольной "надстройке" пришла конструкция с характерным изломом за кабиной.

К слову, чемпион "Дакара" Дмитрий Сотников выступал как раз на новой модели.

Гонка этого года была показательна еще в одном аспекте. Не обошлось без случая, который доказывает, что "КАМАЗ-мастер" в сложных ситуациях действует прежде всего как команда. На одном из последних этапов Эдуард Николаев, отстающий от Дмитрия Сотникова в генеральной классификации всего на 10 минут, мог бы не останавливаться, оставив решать вопрос с застреванием Сотникова идущим позади экипажам Андрея Каргинова и Антона Шибалова. Но Николаев помог Сотникову - российские экипажи ставят командные интересы выше личных.

Второй год подряд Дмитрий Сотников стал обладателем "Золотого бедуина". Фото: РИА Новости
Прямая речь

Владимир Чагин, руководитель команды "КАМАЗ-мастер":

Фото: Марсело Мараньи/ www.kamazmaster.ru/ РИА Новости
Экипажи "КАМАЗов" лидируют на "Дакаре-2022"

- Счастлив, что нашей команде удалось доказать превосходство российской техники на бездорожье. Четыре первых места в грузовом зачете - наши. Мы очень рады, что два совершенно новых грузовика семейства К5 достойно показали себя в этом экстремальном соревновании и надежно довезли победу до финиша "Дакара-2022" в Джидде. В очередной раз доказали всем, что российские "КАМАЗы" - самые быстрые, самые надежные.

Дмитрий Сотников, победитель ралли "Дакар-2022":

- Мы доминировали всей командой, но соперничество за победу шло каждый день, до последнего километра нельзя было расслабляться. И даже за 500 метров до финиша переживали, потому что важно было добраться до конца. У нас новая машина, вся команда много работала над созданием этого грузовика весь прошлый год. Спасибо всем, кто переживал и болел, эта победа - наш общий результат. Россия - чемпион!

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