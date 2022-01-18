Краснодарец вывел формулу физподготовки для детей и создал проект "I m Крепыш"

Краснодарец Марат Галиуллов вывел формулу общей физической подготовки для детей. И создал проект "I m Крепыш", который участвует во всероссийском конкурсе "Ты в игре".

Марат создал сеть школ. Ребенок тренируется в "трех зонах", каждая из которых помогает развить силу, гибкость и скорость. Все вместе не только укрепляет здоровье, но и гармонично развивает малыша.

Собственная методика включает более 500 упражнений и подвижных игр. Каждые три месяца ребенок сдает тест. За выполненные элементы он получает баллы, по сумме которых составляется рейтинг детей в городе и даже стране. Ведь сейчас проект включает 19 школ - от Краснодара до Новосибирска.

В Свердловской области пять лет назад запустили другой проект - "Особый футбол". По словам его основателя и тренера Максима Щипанова, занятия улучшают физподготовку и навыки обучения у детей с ментальными нарушениями. Например, многие ребята на первых тренировках могут передвигаться только с волонтерами. А спустя несколько недель уже бегают и прыгают сами.

"Я привела Доминика в секцию, когда ему было пять лет, - рассказала его мама Лина Богатырева. - Поначалу он отказывался заниматься, но тренеры к каждому находят подход. Доминик тренируется четвертый год и уже помогает осваивать футбол младшему брату".

В секцию постоянно приходят новенькие - сейчас там 63 спортсмена. Инклюзивные занятия инструкторы ведут в Екатеринбурге, Заречном и Новоуральске. Заявка на конкурс в номинации "Безграничные возможности", который приурочен к нацпроекту "Демография", позволит собрать команды и в других городах.

"Мы не готовим участников соревнований, для нас важно рассказать об особенных детях и о том, что они умеют играть, учиться наравне с остальными, - поясняет Максим Щипанов.

Поверив в свои способности, дети смелее посещают массовые мероприятия. Однажды подопечные "Особого футбола" вывели на арену футболистов Евролиги.

Конкурс

"Ты в игре" - конкурс, который помогает находить и отмечать яркие инициативы, способные сделать спорт неотъемлемой частью жизни россиян.

Победители в номинациях получат грант в 300 тысяч рублей на развитие проектов, а победителя конкурса ждет Гран-при в миллион. Подать заявку на участие в конкурсе можно на tyvigre.ru до 31 января 2022 года.