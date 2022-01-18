Краснодарец вывел формулу физподготовки для детей и создал проект "I m Крепыш"

Новости

Глава ВОЗ спрогнозировал появление новых штаммов COVID 00:09
Бирюков: Кучи снега во дворах начнут убирать во время передышки от снегопадов 18.01.2022
На юге Турции произошел взрыв на нефтепроводе - видео 18.01.2022
ЦПВС: Террористы в Сирии готовят диверсии в портах Латакия и Тартус 18.01.2022
США не планируют наращивать военное присутствие на Украине 18.01.2022
В Москве госпитализирован звезда "Курьера" Федор Дунаевский 18.01.2022
За сутки 35 военных вылечили от коронавируса 18.01.2022
Роскосмос: Ситуация с утечкой воздуха на МКС не вызывает беспокойства 18.01.2022
В Молдавии могут ввести режим ЧП из-за нехватки газа 18.01.2022
Минцифры: Передача биометрии банками в ЕБС будет происходить с согласия клиента 18.01.2022
В горах Таджикистана проходят учения мотострелков 201-й военной базы РФ 18.01.2022
Посольство РФ в Хартуме обеспечило безопасность персонала 18.01.2022
Обвиняемого в разжигании национальной розни мужчину арестовали на 2 месяца 18.01.2022
В Москве из-за "омикрона" увеличили число дежурных врачей в поликлиниках 18.01.2022
Законопроект о праве отца-одиночки на маткапитал принят в первом чтении 18.01.2022
Захарова подтвердила встречу Лаврова и Блинкена 18.01.2022
Путин поздравил президента Никарагуа с переизбранием 18.01.2022
Найдены гены, ответственные за потерю обоняния при COVID-19 18.01.2022
В Москве зарегистрирован 1 241 случай "омикрона" 18.01.2022
Украинская гривна бьет рекорд падения к доллару 18.01.2022
Врач Андрей Тяжельников дал рекомендации по лечению при первых симптомах "омикрона" 18.01.2022
Meta назвала блокировку страницы делегации РФ на переговорах в Вене ошибкой 18.01.2022
В ЕР поддержали проект о единых правилах онлайн-голосования 18.01.2022
В Доминикане в ДТП пострадали шестеро россиян 18.01.2022
Скрипки, виолончели и смычки промаркируют 18.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
18.01.2022 22:44
Рубрика: Спорт

Краснодарец вывел формулу физподготовки для детей и создал проект "I m Крепыш"

Текст: Анна Юркова
Российская газета - Федеральный выпуск № 10(8658)
Краснодарец Марат Галиуллов вывел формулу общей физической подготовки для детей. И создал проект "I m Крепыш", который участвует во всероссийском конкурсе "Ты в игре".

Марат создал сеть школ. Ребенок тренируется в "трех зонах", каждая из которых помогает развить силу, гибкость и скорость. Все вместе не только укрепляет здоровье, но и гармонично развивает малыша.

Под Красноярском открыли спортивный дворец с искусственным льдом

Собственная методика включает более 500 упражнений и подвижных игр. Каждые три месяца ребенок сдает тест. За выполненные элементы он получает баллы, по сумме которых составляется рейтинг детей в городе и даже стране. Ведь сейчас проект включает 19 школ - от Краснодара до Новосибирска.

В Свердловской области пять лет назад запустили другой проект - "Особый футбол". По словам его основателя и тренера Максима Щипанова, занятия улучшают физподготовку и навыки обучения у детей с ментальными нарушениями. Например, многие ребята на первых тренировках могут передвигаться только с волонтерами. А спустя несколько недель уже бегают и прыгают сами.

"Я привела Доминика в секцию, когда ему было пять лет, - рассказала его мама Лина Богатырева. - Поначалу он отказывался заниматься, но тренеры к каждому находят подход. Доминик тренируется четвертый год и уже помогает осваивать футбол младшему брату".

В секцию постоянно приходят новенькие - сейчас там 63 спортсмена. Инклюзивные занятия инструкторы ведут в Екатеринбурге, Заречном и Новоуральске. Заявка на конкурс в номинации "Безграничные возможности", который приурочен к нацпроекту "Демография", позволит собрать команды и в других городах.

"Мы не готовим участников соревнований, для нас важно рассказать об особенных детях и о том, что они умеют играть, учиться наравне с остальными, - поясняет Максим Щипанов.

Поверив в свои способности, дети смелее посещают массовые мероприятия. Однажды подопечные "Особого футбола" вывели на арену футболистов Евролиги.

Конкурс

"Ты в игре" - конкурс, который помогает находить и отмечать яркие инициативы, способные сделать спорт неотъемлемой частью жизни россиян.

Победители в номинациях получат грант в 300 тысяч рублей на развитие проектов, а победителя конкурса ждет Гран-при в миллион. Подать заявку на участие в конкурсе можно на tyvigre.ru до 31 января 2022 года.

В регионах Спорт Спортивная жизнь Физкультура Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь ЮФО Краснодарский край Краснодар УрФО Свердловская область Национальные проекты 2019-2024