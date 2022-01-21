Панарин во второй игре подряд отдал два голевых паса

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился результативными действиями в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Торонто" (6:3).

Как и в предыдущей встрече с "Филадельфией" (3:2), россиянин сделал две голевые передачи. Всего в 35 поединках нынешнего розыгрыша "регулярки" Артемий набрал 40 (10+30) баллов. Панарин стал пятым крайним нападающим в истории, отдавшим не менее двух пасов в 83 или более матчах за стартовые семь сезонов в НХЛ.

Тем временем НХЛ объявила об изменениях в расписании. В обновленном календаре содержатся даты 98 матчей, перенесенных с 18 ноября по 18 января, а также других 23 поединков. В период с 7 по 22 февраля лига проведет 95 игр. Это позволит всем клубам завершить регулярный чемпионат к первоначальной дате окончания сезона - 29 апреля. Напомним, что из-за коронавируса были перенесены 104 матча.