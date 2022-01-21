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21.01.2022 16:16
Рубрика: Спорт

Посольство КНР в РФ и РГУФКСМиТ открыли неделю мероприятий, посвященных Зимним Олимпийским играм-2022 в Пекине

Текст: Илья Соболев
Посольство Китайской Народной Республики в России совместно с Российским государственным университетом физической культуры спорта, молодежи и туризма открыли неделю мероприятий, посвященных Зимним Олимпийским играм-2022 в Пекине.

До старта Игр осталось совсем немного, всего пара недель. Как известно, лозунг грядущей Олимпиады - "Вместе ради общего будущего", а студенты и есть то самое будущее. Студенты РГУФКСМиТа или, как все привыкли, просто РГУФКа - спортивное будущее, во всяком случае, нашей страны. Достаточно вспомнить, сколько чемпионов в разных дисциплинах воспитал этот вуз.

Фото: GettyImages
Общий состав олимпийской делегации России на зимних Играх-2022 в Пекине - 509 человек

Поэтому, закономерно, что приветственная речь посла КНР в РФ Чжан Ханьхуэя в рамках торжественной церемонии открытия звучала именно в актовом зале РГУФКа. "В преддверии Олимпийских игр в Пекине мы с новогодним настроением проводим неделю мероприятий, посвященным Играм-2022. "Вместе, ради общего будущего". Поздравляю вас с открытием этого мероприятия, выражаю вам признательность за активную поддержку и организацию этого мероприятия. Мы говорим: жизнь - это движение. Без движения - это летаргический сон. Закаливание - испытанное средство укрепления здоровья. Спорт - важная лестница для человека в закалке своей воли и самосовершенствовании. Спорт - уникальная платформа, для укрепления дружбы, солидарности и для налаживания контактов в культурной сфере. Олимпийские игры - объединяют разных людей, представляющих разные страны, национальности и культуры. На высоком уровне провести зимние Олимпийские игры в Пекине, таково обещание, которое правительство и народ Китая торжественно дали мировому сообществу. Российский государственный университет физкультуры, спорта и туризма - известное высшее учебное заведение как в России, так и во всем мире. Из вашего университета вышли сотни чемпионов мира. Сегодня университет привлекает все больше китайских студентов и тесно сотрудничает с десятью университетами Китая, что создало нам благоприятные условия для проведения сегодняшнего мероприятия".

"Сегодня - знаковое мероприятие. Весь мир готовится к Олимпийским играм. Символично, что мы собрались здесь, в стенах нашего университета. Потому здесь готовятся кадры, которые работают со спортсменами, воспитывают будущих чемпионов. Главная задача тренера - не навредить, а выстроить процесс так, чтобы спортсмен достигал вершин. Олимпийские игры - та вершина, к которой стремится каждый спортсмен", - добавила ректор РГУФКСМиТ Тамара Михайлова.

Увы, большинство гостей церемонии из-за ковидных ограничений на самой Олимпиаде в Пекине не побывает. Но организаторы церемонии постарались сделать так, чтобы присутствующие в зале хоть немного прикоснулись к великой китайской культуре. На сцене выступали мастера кунг-фу и ушу, танцевальный ансамбль "Цзинхун", а китайские и российские студенты исполнили гимн предстоящей Олимпиады "Слушай, как Пекин говорит тебе привет".

Ну а после концерта все желающие могли ознакомиться с тем, как Китай подготовился к Играм-2022 на специальной фотовыставке. Или попробовать свои силы, взяв в руки VR-клюшку или встав на VR-лыжи.

Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Пекине