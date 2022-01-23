В Перми отдают дань уважения великому баскетболисту Сергею Белову

23 января в Перми состоятся "Матч Легенд" нашего баскетбола и "Матч Всех Звезд" Ассоциации студенческого баскетбола. Они приурочены к дню рождения великого игрока и тренера Сергея Белова, посвящены его памяти. Олимпийский чемпион Мюнхена-1972 двадцать лет назад, как наставник, привел местный "Урал-Грейт" к сенсационному "золоту" чемпионата России. Мэтру в этом году исполнилось бы 78.

Имя Сергея Белова навсегда вписано в историю баскетбола и спорта. Это именно он набрал 20 очков (из 51 командных) в драматичном победном матче с американцами в финале мюнхенской Олимпиады-1972, а восемь лет спустя в Москве зажег огонь на церемонии открытия летних Игр-1980. Стал первым и по сей день единственным представителем баскетбола, кто был удостоен такой чести.

В качестве тренера Белов приводил сборную России к двум подряд (1994, 1998) финалам первенства мира и также дважды подряд, в сезонах-2000/01 и 2001/02, выиграл с пермским "Урал-Грейтом" чемпионат страны. Повторить эти достижения в сегодняшних реалиях будет архисложно, если не сказать невозможно. Только "Урал-Грейт" во главе с Беловым смог прервать российскую гегемонию армейцев. В последующие два десятка лет это не удалось никому.

О знаменитой команде из Перми, ее увлекательном чемпионском пути (от матчей в школьном зале до аншлагов в семитысячном Дворце спорта "Молот") и героях написано в книге с символичным названием "Комета "Урал-Грейта". Автор - известный в прошлом спортивный журналист Александр Федотов, который являлся непосредственным очевидцем тех событий и был хорошо знаком с Сергеем Беловым, одним из главных творцов пермского чуда. "РГ" с разрешения автора публикует эксклюзивные фрагменты книги, посвященные Белову.

Фото: Алексей Иванов

С приходом Белова в названии команды, можно сказать, заработало то самое, звучное слово из английского языка, с которого началась вся эта баскетбольная история: "Грейт". Клуб из Перми стал Великим. Осознание и подтверждение этого факта случится потом. Но иначе и быть не могло. Сергей Белов и "Урал-Грейт" нашли друг друга. Рожденные для великих дел. Голодные до побед.

Генеральный директор, президент "Урал-Грейта", ныне президент Единой лиги Сергей Кущенко:

- Он появился очень вовремя - когда мы оказались на развилке. Амбициозная история "Урал-Грейта" могла затухнуть, как уже случалось с другими командами, которые бились-бились, но не дошли до победного конца. Саныч пришел в момент возможностей - был подъем, был клуб. Ему только требовался великий тренер, легенда баскетбола. Сергей Белов и стал этим недостающим звеном. Согласен: с ним "Урал" стал "Грейтом". Что изменилось? Пришел человек, который знает, что такое высочайший уровень. Тут надо просто заткнуться, смотреть и исполнять. Что мы, собственно, все и делали. При этом Саныч очень быстро понял ту конструкцию, которую мы придумали в "Урал-Грейте". В процессе обсуждения пришли с ним к решениям, позволившим не разрушать то, что создали до него. Что касается команды, я обратил внимание, как изменилось отношение баскетболистов к труду. Для консультации по вопросам функциональной подготовки был приглашен Игорь Завьялов, один из сильнейших в стране специалистов, близкий друг Сергея Белова. Парни, которые у нас остались - те же Шушаков, Шейко, Пегушин, - на первом предсезонном сборе в Закамске буквально летали по стадиону.

Защитник "Урал-Грейта" Алексей Пегушин:

- С приходом Белова, конечно, многое изменилось. Прежде всего в тренировочном процессе. Мы жестко залезли под штангу, всерьез занялись "физикой". Это был такой советский подход: выживает сильнейший. Являясь приверженцем этой системы, Саныч выступал для нас злым гением. Строгий, требовательный, великий. Человек-монумент.

Форвард "Урал-Грейта" Андрей Шейко:

- Никогда не забуду первый сбор под руководством Саныча. Фантастическое ощущение: мы - и легенда баскетбола. Он рядом - приседает со штангой, показывает на личном примере тот или иной элемент. Помню, возился со мной - объяснял, почему бросок с отшагивания, "степ бэк", если его выполнить правильно, это не накрываемая зона. Для меня это была высшая математика, потому что он показывал нюансы, которые пропускал через себя, - такое не прочтешь в книге. Только сам факт того, что Сергей Белов пришел в "Урал-Грейт", дал команде подъем в эмоциональном плане. Он очень простым языком объяснял нам важные вещи. Заставил поверить в себя, убедил, что нет ничего невозможного. Это было круто.

Про баскетболиста и тренера Сергея Белова уже столько сказано и написано, по автобиографии "Движение вверх" снят одноименный фильм, побивший все рекорды в российском кинопрокате… Но про Саныча (так Белова называли в баскетбольных кругах) можно говорить вечно. Он олицетворял баскетбол. Являлся его факелоносцем. Как вбежал с факелом на церемонии открытия московской Олимпиады-80 по живой лестнице из рук, так и продолжал высоко нести это пламя игры. Несмотря на все препятствия и лишения, имевшие место уже в тренерской карьере.

И вот великий Белов оказался в Перми. Со своими знаниями, авторитетом и - куда без него! - баскетбольным огнем. Что получилось из сотрудничества тренера и клуба "Урал-Грейт" - хорошо известно.

Сергей Кущенко:

- Два человека, два великих тренера больше других помогли мне как личности - вывели на уровень приличного баскетбольного управленца. Это Сергей Белов и Душан Ивкович. Без них я - ноль. Никогда бы не достиг высоких результатов. Если говорить о Саныче, он придал мне и "Урал-Грейту" совершенно другой импульс. Учился у него каждый день. Не имея опыта большого баскетбола, я просто сидел и слушал - почему это вот так и что нам еще надо сделать. Включался только, когда понимал, что мне, как руководителю, необходимо принимать решения, и это важно для Саныча. После его прихода в "Урал-Грейт" все изменилось. Это был уже другой уровень.

Центровой "Урал-Грейта" Михаил Михайлов:

- Не думаю, что "Урал-Грейт" стал бы тем "Урал-Грейтом", о котором мы сейчас говорим, если бы в одном месте и в одно время не встретились два Сергея - Белов и Кущенко. Благодаря их совместной работе сложилась та критическая масса, которая "взорвала" не только город Пермь, но и всю Россию. Сергей Александрович и Сергей Валентинович - два столпа, именно на них все держалось. Один отвечал за баскетбол, а второй, скажем так, за административную часть. Только при сочетании этих факторов, этих разных, но одинаково преданных делу людей, получился оптимальный результат.

Форвард "Урал-Грейта" Игорь Молчанов:

- "Урал-Грейт" стал чемпионской командой именно благодаря Белову, его характеру. У меня может быть разное отношение к нему как к человеку, но когда мы говорим о спортсмене и тренере Белове, тут вообще вопросов нет. Он знал, чего хочет, когда и как надо это сделать и, соответственно, требовал максимальной отдачи и выполнения. Да, без трудностей здесь не обходилось, и иногда, как говорится, искры летели. Каждый спортсмен считает, что ему немножко виднее, чем тренеру. Пока сам не становится тренером.

Защитник "Урал-Грейта" Томас Пачесас:

- Я, конечно, не пай-мальчик - с характером. Но с Беловым предпочитал не конфликтовать. Я очень верил и доверял тренеру. Саныч обладал очень сильной харизмой, его лидерские качества и умение убеждать поражали. Не доверять ему и сомневаться в правоте слов просто не было повода. Он принимал решения и брал на себя всю ответственность за них, чем вызывал еще большее уважение.

Защитник "Урал-Грейта" Даг Готтлиб:

- Помню мою первую игру за "Урал-Грейт". Сергей Белов поворачивается к скамейке и говорит: "Так". Я подумал, что он сказал "Даг". Встал, подошел к тренеру, но он похлопал меня по плечу и сказал: "В следующий раз буду звать тебя Готтлиб". Я так и не вышел на замену - отправился обратно на скамейку. Если серьезно, то Сергей Белов был потрясающим тренером. Крутым и справедливым. Он знал, что такое по-настоящему интенсивные тренировки. Мне даже немного жаль, что я не владел русским. Хотя чувствовал: он говорил что-то жесткое, когда баскетболист этого заслуживал.

Большего авторитета, чем Сергей Александрович Белов, в те годы в российском баскетболе просто не существовало. Игроки его уважали, побаивались и неукоснительно следовали всему, что он говорил. Кто будет спорить с легендой игры, о достижениях и подвигах которого ты и твое поколение знали еще в детстве по рассказам тренера в спортшколе! Оказавшись же в команде Белова, эти повзрослевшие и уже многое умевшие мастера регулярно убеждались в правоте, интуиции и баскетбольной магии Саныча.

Андрей Шейко:

- Меня всегда восхищало в Белове его умение объяснить сложные вещи простыми словами, доходчиво и действенно. Молодым свойственно не слушать старших - мол, да что он понимает, сейчас другое время. Но слова Саныча не расходились с реальностью и подтверждались по прошествии какого-то времени. Это, конечно, добавляло величия его фигуре. Ты думал: как он узнал, что будет именно так?! Белов отлично мотивировал игроков. После разговора с ним мы невольно задумывались: а действительно, почему кто-то решил, что этого нельзя сделать, когда не только можно, но даже нужно?

Защитник "Урал-Грейта" Сергей Чикалкин:

- О роли тренера Сергея Белова. Пересматривал недавно третий матч финала с УНИКСом. Мы ведь практически все время играли зонную защиту. Во многих моментах она не получалась абсолютно - нам забивали по два "трюльника" подряд. Ну какой тренер может это выдержать! Саныч же гнул свою линию, спокойно говорил: "Парни, у нас все нормально, под контролем". То есть он настолько внушал доверие, что мы делаем все правильно. Любой другой тренер после серии точных трехочковых соперника уже давно поменял бы "зону" на персональную опеку - но не Белов с его внутренним стержнем и непоколебимой уверенностью, которая передавалась всем нам. Мы не делали ничего особенного. Стояли "зоной" в защите и крутили свои 2-3 комбинации в атаке. Если они не проходили, то включалась индивидуальная игра - мастерство конкретных исполнителей. Вот и все. Оставалось просто внушить команде, что другого пути нет, взяв ответственность на себя. Это мог сделать только сильный тренер и личность уровня Белова.

Форвард "Урал-Грейта" Сергей Панов:

- Тренерская философия Белова заключалась в том, что баскетбол - это в первую очередь игра один на один. Можешь обыграть оппонента - значит, получаешь преимущество. Кстати, в сборной у того же Белова мы с Мишей в большей степени таскали рояль, а в "Урал-Грейте" приходилось "эту рояль" не только носить, но еще и много на ней играть. Вообще, у нас был такой баскетбол энтузиастов. Какие там детальные разборы, скаутинг и прочие технологии! Михайлову дать мяч поглубже, а Чикалкину оставить пространство, сам разберется. Впрочем, все это не значит, что в современных реалиях наша команда под руководством Саныча не имела бы шансов. С его-то умением мотивировать. Побились бы. Кому-нибудь что-нибудь точно откусили.