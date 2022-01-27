Основные события в рамках подготовки к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине

31 июля 2015 г. 128-е пленарное заседание Международного олимпийского комитета (МОК). На сессии МОК в Куала-Лумпуре столицей проведения Олимпийских игр 2022 года был выбран Пекин. Прямую трансляцию с голосования вели несколько мировых агентств: китайская столица стала первым городом в истории, в котором состоятся как летние, так и зимние Игры.

15 декабря 2015 г. Организационный комитет зимних Олимпийских игр Пекин-2022 провел учредительное собрание в Доме народных собраний в Пекине.

31 июля 2016 г. По случаю первой годовщины принятия решения о проведении зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине был объявлен мировой конкурс по созданию талисманов для зимних Олимпийских и Паралимпийских игр. В то же время был запущен официальный сайт Организационного комитета Игр в Пекине 2022 года.

10 октября 2016 г. Координационный комитет зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года Международного олимпийского комитета провел свое первое заседание в Пекине.

19 октября 2017 г. Чжан Цзяньдун, заместитель мэра Пекина и исполнительный вице-председатель Пекинского организационного комитета зимних Олимпийских игр, сообщил о начале строительства всех спортивных и инфраструктурных объектов зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года.

Фото: Медиакорпорация Китая

Запланированные соревнования пройдут в трех областях Поднебесной. В центральном Пекине состоится церемония открытия, а также состязания по фигурному катанию, шорт-треку, хоккею, керлингу и конькобежному спорту. В северо-западном пекинском уезде Яньцин будут соревноваться горнолыжники, бобслеисты, саночники, скелетонисты. В городе Чжанцзякоу пройдут лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, соревнования по биатлону, фристайлу и сноуборду.

15 декабря 2017 г. В Пекинском национальном плавательном комплексе, известном как "Водяной куб", были официально представлены "Зимняя мечта" - эмблема зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года, и "Прыжок вперед" - эмблема Паралимпийских зимних игр.

25 февраля 2018 г. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах передал олимпийский флаг мэру Пекина Чэнь Цзинину. Церемония состоялась на закрытии XXIII зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.

19 июля 2018 г. Международный олимпийский комитет объявил, что к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине будут добавлены семь новых соревнований, на которых будет разыграно в общей сложности 109 золотых медалей.

10 мая 2019 г. В 20.00 Пекинский организационный комитет зимних Олимпийских игр включил в Олимпийском парке Пекина 1000-дневный обратный отсчет до церемонии открытия зимних Олимпийских игр в столице Китая.

Томас Бах (слева) передает олимпийский флаг мэру Пекина Чэнь Цзинину Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

17 сентября 2019 г. Китай представил официальные талисманы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года. Покровителем Белой олимпиады стала панда, а талисманом Паралимпиады - традиционный китайский красный фонарик. "Талисманы сочетают в себе элементы традиционной китайской и современной международной культуры, передают дух принимающих Игры городов", - отметил мэр Пекина и исполнительный директор оргкомитета зимних Игр 2022 года Чэнь Цзинин.

Панда-талисман получила имя Бин Дуньдунь, что можно перевести как "Ледяной толстячок". Анимированный китайский фонарик назван Сюэ Жунжун. "Сюэ" означает снег, а "Жунжун" - единение.

5 декабря 2019 г. Пекинский организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 2022 года (Пекин-2022) начинает глобальный набор волонтеров для зимних Олимпийских и Паралимпийских игр.

30 декабря 2019 г. Открытие скоростной железной дороги Пекин - Чжанцзякоу.

8 мая 2020 г. Официально объявлен конкурс на визуальный дизайн одежды и экипировки для зимних Олимпийских и Паралимпийских игр.

15 мая 2020 г. Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет и Пекинский организационный комитет зимних Олимпийских игр официально обнародовали совместный "План устойчивого развития зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года и зимних Паралимпийских игр" для общественности.

Сентябрь 2020 г. Все зоны Национального центра прыжков с трамплина были завершены одновременно.

1 декабря 2020 г. Высокоскоростная железнодорожная линия Яньцин Пекин - Чжанчжоу официально открыта для движения.

Фото: Медиакорпорация Китая

31 декабря 2020 г. Выпущены спортивные иконки зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине.

4 февраля 2021 г. Официально представлен факел зимних Олимпийских и Паралимпийских игр.

С 1 по 10 апреля 2021 г. В Пекине прошли тестовые мероприятия олимпийских объектов - "Встреча в Пекине".

Июнь 2021 г. Деревня зимних Олимпийских игр в Пекине завершена и сдана в эксплуатацию.

29 июня 2021 г. Введен в строй Главный медиацентр зимних Олимпийских игр в Пекине 2022.

17 сентября 2021 г. Официально объявлен тематический лозунг зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года - "Вместе в будущее".

Спортивные объекты готовы к проведению зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Фото: EPA

Октябрь 2021 г. На зимних Олимпийских объектах в Пекине проведены тестовые матчи.

18 октября 2021 г. Огонь зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине зажгли в греческой Древней Олимпии, где в восьмом веке до нашей эры зародились Олимпийские игры.

По традиции огонь был зажжен в древнем храме Геры от солнечных лучей при помощи параболического зеркала.

20 октября 2021 г. В Пекин из Афин доставили огонь XXIV зимних Олимпийских игр. В тот же день в Олимпийской башне состоялась церемония его приветствия.

26 октября 2021 г. Выпущены медали зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года.

13 января 2022 г. Глава отдела планирования оргкомитета Олимпийских игр Ли Сэнь заявил: "Развитие зимних видов спорта в Китае - одна из высокоприоритетных целей подачи заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года".

По его словам, в последние несколько лет Китай использовал подготовку к Олимпиаде в качестве возможности для быстрого развития зимних видов спорта.

4 февраля 2022 г. Спустя почти 14 лет после фантастических шоу летних церемоний 2008 года на Пекинском национальном стадионе (также известном как "Птичье гнездо") снова состоится церемония открытия, на этот раз для зимних Олимпийских игр 2022 года. После двух недель соревнований Игры Пекина-2022 завершатся церемонией закрытия, после чего олимпийский флаг будет передан мэрам итальянских городов Милана и Кортины-д'Ампеццо, которые станут столицами зимних Игр 2026 года.