На арены олимпийского Пекина будут приглашены группы зрителей

Как сообщает Оргкомитет Зимних Игр-2022, китайские болельщики смогут поддержать олимпийцев. Места будут предоставляться приглашенным группам зрителей.

В продажу билеты не поступят. Среди фанатов не будет, как и минувшим летом в японском в Токио, иностранцев. Антиковидные предосторожности строги, однако неизбежны.

Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал эти шаги, предпринятые ради обеспечения безопасности всей олимпийской семьи и жителей Пекина.

Напомним, что торжественное открытие зимних Игр состоится в китайской столице 4 февраля. Соревнования в Поднебесной продлятся до 20 февраля включительно.