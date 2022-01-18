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18.01.2022 22:10
Рубрика: Спорт

На арены олимпийского Пекина будут приглашены группы зрителей

Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск № 10(8658)
Как сообщает Оргкомитет Зимних Игр-2022, китайские болельщики смогут поддержать олимпийцев. Места будут предоставляться приглашенным группам зрителей.
Фото: AFP Фото: AFP
Фото: AFP

В продажу билеты не поступят. Среди фанатов не будет, как и минувшим летом в японском в Токио, иностранцев. Антиковидные предосторожности строги, однако неизбежны.

Фото: Михаил Метцель/ РИА Новости
Путин пообщается с олимпийцами перед поездкой в Пекин

Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал эти шаги, предпринятые ради обеспечения безопасности всей олимпийской семьи и жителей Пекина.

Напомним, что торжественное открытие зимних Игр состоится в китайской столице 4 февраля. Соревнования в Поднебесной продлятся до 20 февраля включительно.

Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Пекине