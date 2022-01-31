Лэмпард возглавил "Эвертон"

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Известный в прошлом футболист сборной Англии и "Челси" Фрэнк Лэмпард назначен на пост главного тренера "Эвертона".
Контракт рассчитан до лета 2024 года, сообщает сайт клуба. Ранее 43-летний специалист возглавлял "Челси".
Дебют нового наставника состоится 5 февраля в матче Кубка Англии против "Брентфорда".
"Это большая честь для меня. С нетерпением жду начала работы. Мое первое послание игрокам - мы должны быть единым целым. Будем делать свою работу, а фанаты всегда нас поддержат", - сказал Лэмпард.
Welcome to Everton Football Club, Frank Lampard! 🔵 pic.twitter.com/LuGqBCrrE7— Everton (@Everton) January 31, 2022