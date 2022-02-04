Путин прилетел в Пекин на открытие Олимпийских игр

Владимир Путин прилетел с официальным визитом в Пекин. Президент России примет участие в открытии XXIV Зимних Олимпийских игр и встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

Лидеры обсудят основные направления двустороннего сотрудничества - экономику, энергетику и космос. Путин и Си Цзиньпин также обменяются мнениями по международной проблематике.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что из-за пандемии Китай сократил сопровождающую Путина делегацию до 6 человек с 20-25. В итоге в нее вошли глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр энергетики Николай Шульгинов, глава Роснефти Игорь Сечин, а также сам Ушаков.