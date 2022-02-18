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18.02.2022 06:27

Китаянка Гу Айлин выиграла золото в хафпайпе

Текст: Максим Домчев
Фото: AFP/Ben STANSALL
Фото: AFP/Ben STANSALL Фото: AFP/Ben STANSALL
Китайская фристайлистка Гу Айлин выиграла второе золото на Олимпийских играх в Пекине.

Первая медаль в пятницу была разыграна в дисциплине хафпайп Сильнейшие фристайлистки мира определили лучшую по итогам трех попыток. В зачет принималась лучшая из них.

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Больше всех баллов судьи поставили китаянке Гу Айлин - 95,25 балла. Ранее она первенствовала в другой дисциплине - биг-эйр. Несмотря на сложнейшую комбинацию лишь второй стала чемпионка Игр-2018 из Канады Кэсси Шарп - 90,75 балла.

Бронза у еще одной канадской спортсменки Рэйчел Каркер - 87,75 балла.

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