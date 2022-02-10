Сборная России потеряла одно место в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу опустилась на 35-ю строчку в обновленном рейтинге Международной федерации футбола.

В четверг ФИФА опубликовала новый рейтинг сильнейших сборных мира. Произошедшие изменения коснулись сборной России, которая потеряла одну позицию. Россияне опустились на 35-ю строчку.

На 34-ю позицию поднялась команда Египта, дошедшая до финала Кубка Африки по футболу. Этот успех позволил подняться сразу на 11 позиций.

В топ-10 изменений не произошло. По-прежнему лидирует Бельгия, далее расположились Бразилия, Франция, Аргентина, Англия, Италия, Испания, Португалия, Дания и Нидерланды.

В марте сборной России под руководством Валерия Карпина предстоит принять участие в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира 2022 года. В полуфинале россияне встретятся с Польшей 24 марта, а в случае победы 29-го сыграют с сильнейшим в матче между Швецией и Чехией.