Выдающемуся тренеру Татьяне Тарасовой исполнилось 75 лет

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова 13 февраля празднует свой юбилей - в этот день ей исполнилось 75 лет.

Татьяна Тарасова родилась 13 февраля 1947 года в Москве в семье известного хоккейного тренера Анатолия Тарасова. Отец же и поставил Татьяну на лед. Но после Всемирной универсиады в 1966 году она получила травму, из-за чего с карьерой фигуристки пришлось завязать. Зато Тарасова смогла стать прекрасным наставником для фигуристов.

Тарасова подготовила более 40 чемпионов мира и Европы, а десять из них стали олимпийскими чемпионами. Причем она как наставник подготовила чемпионов мира во всех четырех видах: пары, танцы, мужчины, женщины. Ее ученики выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы и семь олимпийских.

Юбиляршу с праздником сегодня поздравил президент России Владимир Путин.

"Во многом благодаря вашему профессионализму, таланту и безупречному художественному вкусу, триумфам и победам ваших замечательных учеников в нашей стране этот зрелищный, динамичный вид спорта пользуется особой любовью и популярностью", - отметил Владимир Путин.