Андрей Рублев стал победителем турнира ATP во Франции

Российский теннисист Андрей Рублев выиграл турнир ATP в Марселе, одолев в финальном поединке в двух сетах представителя Канады Феликса Оже-Альяссима - 7:5, 7:6.

Календарный год едва стартовал, а Рублев с Оже-Альяссимом уже во второй раз выясняют отношения. Благодаря победе во Франции Андрею удалось в каком-то смысле взять реванш у Феликса, обыгравшего россиянина в полуфинале соревнований в Роттердаме (Нидерланды).

В Марселе Рублев выглядел сильнее всех своих соперников, но, что интересно, - во всех трех матчах до финала он отдавал своим оппонентам по одному сету. Хорошо, что в решающей встрече обошлось без трех партий, хотя во второй из них теннисистам пришлось биться в тай-брейке.

- С самой первой встречи с Феликсом в Умаге, если не ошибаюсь, в 2018 году все наши матчи были драматичными, трехсетовыми, всегда был минимум один тай-брейк. И в конце прошлого года, и в начале этого Оже-Альяссим стал одним из сильнейших игроков мира. Было очень приятно разделить с ним корт и провести такой финал. Со счета 5:4 во втором сете он начал играть лучше, и я уже думал, что решающей третьей партии не избежать (усмехается). Но мне удалось тоже повысить свой уровень. Концовка была сложной, - подчеркнул Рублев.

Отметим, что для Андрея этот титул стал девятым на турнирах ATP. Ранее Рублев становился победителем соревнований в Умаге, Москве, Дохе, Аделаиде, Гамбурге, Санкт-Петербурге, Вене и Роттердаме.