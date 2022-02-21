Медведев приблизился к Джоковичу в рейтинге АТР

В понедельник АТР обновила рейтинг сильнейших теннисистов планеты. Лидерство в нем сохраняет серб Новак Джокович - 8 875 баллов. Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев теперь отстает от него на 440 баллов, хотя неделю назад преимущество серба было более весомым - 1 240 баллов.

В воскресенье победу на турнире в Марселе одержал другой представитель России - Андрей Рублев. В обновленном рейтинге он по-прежнему седьмой - 4 590 баллов.

Заметно ухудшил свои позиции Аслан Карацев. Неделю назад он был 15-м, но потерял семь позиций и опустился на 22-ю строчку.

Еще один россиянин Карен Хачанов поднялся с 27-й на 26-ю позицию.