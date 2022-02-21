Новости

Бастрыкин поручил возбудить дело после гибели двух человек в ЛНР 10:50
МГБ ДНР: Украинские диверсанты пытались прорваться к границе с Россией 10:39
Оформить COVID-сертификат теперь можно по антителам 10:38
В Ростове онкобольных детей из Луганска примут в клинической больнице 10:29
Парковки в Москве 23 февраля будут бесплатными 10:17
Актера Геннадия Юхтина похоронят на Троекуровском кладбище 10:07
Медведев приблизился к Джоковичу в рейтинге АТР 10:07
Власти: В Забайкалье готовы принять беженцев из ЛНР и ДНР 10:00
Мирный житель Донецка погиб при обстреле окраины города 09:59
Власти Кузбасса заявили о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР 09:59
МЧС: Из Донбасса в Россию въехали более 61 тысячи беженцев 09:49
Крым отправит первые партии гуманитарной помощи для беженцев ДНР и ЛНР 09:42
Воронеж принял 603 эвакуированных из Донбасса 09:39
Всероссийский диктант по немецкому языку пишут в РФ 09:26
В Саратовской области из-за приема беженцев установят режим ЧС 09:23
Обновленный "Панцирь" получил высокоточную систему навигации 09:17
В России может появиться "сибирская ипотека" 09:02
В Пензенской области ввели режим ЧС в ожидании жителей Донбасса 08:58
В Казахстане задержан экс-министр обороны Бектанов по делу о беспорядках 08:49
Мошенники придумали новую схему обмана россиян с переводом денег 07:55
В Петербурге нашли мужчину, ранившего ножом композитора Колкера 07:46
Юрист Нечаева напомнила россиянам о шестидневной рабочей неделе в марте 07:18
В Роспотребнадзоре объяснили всплеск заболеваемости "омикроном" среди детей 07:15
Вильфанд рассказал, когда погода в Москве станет комфортной 06:40
В ЛНР сообщили еще о двух погибших в результате обстрелов ВСУ 05:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
21.02.2022 10:07
Рубрика: Спорт

Медведев приблизился к Джоковичу в рейтинге АТР

Текст: Максим Домчев
Фото: TPN/Getty Images Фото: TPN/Getty Images
Фото: TPN/Getty Images

В понедельник АТР обновила рейтинг сильнейших теннисистов планеты. Лидерство в нем сохраняет серб Новак Джокович - 8 875 баллов. Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев теперь отстает от него на 440 баллов, хотя неделю назад преимущество серба было более весомым - 1 240 баллов.

В воскресенье победу на турнире в Марселе одержал другой представитель России - Андрей Рублев. В обновленном рейтинге он по-прежнему седьмой - 4 590 баллов.

Заметно ухудшил свои позиции Аслан Карацев. Неделю назад он был 15-м, но потерял семь позиций и опустился на 22-ю строчку.

Еще один россиянин Карен Хачанов поднялся с 27-й на 26-ю позицию.

На Australian Open Медведеву пришлось сразиться и с Надалем, и с трибунами
Спорт Теннис Игроки