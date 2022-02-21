Путин пожелал паралимпийцам удачи на Играх в Пекине

Паралимпийский урок отзывчивости, равноправия и справедливости сейчас важен как никогда, заявил президент Владимир Путин на встрече с паралимпийской командой в формате видеоконференции в преддверии старта Паралимпийских зимних игр в Пекине. Миру нужна объединяющая сила спорта и благородные принципы соперничества, сказал он, поблагодарив паралимпийцев за пример победного настроя и целеустремленности и напомнив о жесткой конкуренции.

В беседе приняли участие спортсмены, проходящие подготовку на тренировочных базах в Республике Алтай, Приморском крае, Новосибирской и Сахалинской областях. Паралимпийские зимние игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта. Будут разыграны 78 комплектов медалей в биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге на колясках, лыжном спорте, сноуборде и следж-хоккее. В российской команде - 71 спортсмен.

Меньше месяца назад Владимир Путин встречался с олимпийской сборной перед отъездом на Игры. И вот Олимпиада завершилась, начинается новый отсчет до старта другого яркого знакового праздника спорта - Паралимпиады, заметил президент. "Этому событию нет равных по своей вдохновляющей силе, позитивным заряжающим эмоциям, которые неизменно вызывают в нас спортсмены-паралимпийцы, - сказал он. - Каждый раз, наблюдая за вашими выступлениями, узнавая ваши истории успеха, невозможно не поражаться, какую же волю, какой характер надо иметь человеку, чтобы не только преодолеть недуг, но и найти опору, смысл своей жизни в спорте высших достижений".

Путин поблагодарил паралимпийцев за преданность спорту и пример победного настроя, целеустремленности, умения держать удар. Это дает миллионам людей уверенность и надежду, позволяет расширить границы возможного, сказал он. Представлять родную страну на таких соревнованиях - "заветная вершина"... "и вы эту вершину взяли", продолжил президент. И от полного триумфа - олимпийского пьедестала - отделяет последний рывок. Путин также подчеркнул, что непрерывное стремление к совершенству - одно из главных качеств паралимпийцев. "Паралимпиады всегда отличает особая, исключительно добрая атмосфера, - отметил президент. - Паралимпийский урок отзывчивости, равноправия и справедливости сегодня важен как никогда". "Мир остро нуждается в мощной, объединяющей силе спорта и в благородных принципах соперничества, нуждается в вашей позитивной энергии и активности, которые преображают общество, воспитывают в людях, особенно в молодежи, нравственную зрелость", - обратился он к спортсменам.

Путин уверен, что Паралимпийские игры в Пекине внесут вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания, а сильные духом паралимпийцы подарят болельщикам не только зрелищные выступления и новые рекорды, но и "осознание того, что в жизни действительно важно и значимо". "Мы переживаем за каждого из вас", - сказал он и попросил строго соблюдать все связанные с эпидемией медицинские предписания и оргкомитета, и российских специалистов. Правительство, ФМБА и Российский паралимпийский комитет должны обеспечить все условия, указал он. "Уверен, вы готовы к соревнованиям и традиционно входите в число лидеров мирового паралимпийского спорта", - продолжил Путин. Но в спорте всегда надо помнить и о конкурентах, добавил он. Тем более что они сильные и не менее упорно и долго готовились. "Поэтому сражаться за звание лучших из лучших они будут жестко, отчаянно", - уверен президент. "Верю, вы готовы достойно и честно отвечать на любой вызов и побеждать и в полной мере проявите свой боевой характер и покажете максимум своих возможностей", - заключил он, добавив, что в России паралимпийцев очень любят, искренне гордятся и будут болеть за них.

Президент также сразу ответил на просьбу капитана команды по следж-хоккею Дмитрия Лисова, чтобы в СМИ Паралимпиаду освещали не меньше, чем Олимпийские игры. "Я согласен абсолютно: средства массовой информации, безусловно, должны обращать внимание на происходящие старты, на соревнования в Пекине в рамках паралимпийской программы", - сказал он.

Спортсмены попросили Путина о личной встрече после Пекина с вручением госнаград. Трехкратная чемпионка мира лыжница Вера Хлызова заверила: "Хоть без флага и гимна, но наша команда сделает все возможное, чтобы отстоять честь и достоинство нашей страны на Паралимпийских играх в Пекине. Мы вас не подведем!" Еще спортсменка оценила, сколько уже сделано в стране, чтобы люди с инвалидностью могли заниматься спортом, и попросила, чтобы во всех регионах было бы больше баз для спортсменов высокого класса. "Мы ждем вас с победами. Удачи и всего доброго", - пожелал спортсменам Путин.