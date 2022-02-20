32 медали - наши. Это новый рекорд сборной России на зимних Олимпиадах

Разговоры типа "удачно" или "неудачно" утихли сами собой. На Играх-2022 олимпийская сборная России вырвала 32 медали - 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. До этого был другой рекорд - всесоюзный: в 1988-м в Калгари команда СССР выиграла 29 наград.

Больше в Пекине только у норвежцев: 37, из которых 16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых. Скандинавы - отличные спортсмены. Но пусть о норвежцах пишут их соотечественники скандинавы. А мы выступали без гимна и флага, называясь командой Олимпийского комитета России. Что, по-моему, добавляло болельщикам еще больше любви к своим, к родным.

Главным героем Олимпиады стал для нас лыжник Александр Большунов. Три "золота", "серебро", "бронза" - им собран весь наградной комплект. Высокий и широкоплечий, он возвышался над остальными соперниками. Такие рождаются раз в сто лет. А может, и не рождаются. Его лыжный шаг широк, могуч, величав. Настоящий русский Илья Муромец на мировой лыжне. Не король, короли это у них, а наш царь-батюшка, который был на голову - в простом и переносном смысле - выше соперников.

Он сам сделал себя таким, радуясь, мучаясь, проливая пот на изнурительных тренировках. Его адовы усилия точно заслуживают не только спортивных медалей и подарочных супермашин от олигархов, но и высших геройских наград Российского государства, символом которого и стал Александр Великий. Слышали о Подывотье в Севском районе Брянской области? Да и не могли слышать о селе с населением в 523 человека, где родился Большунов. Именно такие маленькие исконно российские деревни и города дарят нам олимпийских чемпионов в виде спорта, где надо бороться, работать и тренироваться, а еще терпеть и терпеть.

Рядом с Большуновым и фигуристы. Золотые награды в командном первенстве и в женском одиночном, где могла победить любая из троих наших девчушек, завоеваны взрослым мастерством и тяжелыми страданиями, выпавшими на долю всей сборной чуть не с начала Олимпиады. Еще никогда за историю Игр спортсмены-фигуристы не подвергались такой умело организованной травле со стороны международных спортивных организаций.

По сути, и третье "золото" - в парном катании - должно или могло быть наше. Но знающим законы этого вида спорта было понятно, что подобное невозможно. Отдавать одной стране три первых места из пяти никак нельзя. Это значит подорвать интерес главных телекомпаний мира - щедрых спонсоров и содержателей. Ну и, во-вторых, всегда при равном прокате судьи невольно, подсознательно отдают крошечную долю личной симпатии хозяевам. Они вывели Евгению Тарасову и Владимира Морозова на второе место, предпочтя им великолепную китайскую спортивную пару. Чтобы побеждать, требуется не только чуть больше сил, удачи, мастерства. Надо быть, как Александр Большунов, не на голову, хотя бы на полголовы выше.

Раньше, в иные эпохи и времена, поговаривали: выиграем на Олимпиаде хоккей - и нам все простится. Сборная Жамнова осталась второй. И это при нынешнем подборе игроков - успех бесспорный. Второе место и второй подряд выход в финал - похоже на победу. Но на этот раз финны, взращенные в нашей Континентальной хоккейной лиге, оказались не удачливее, а сильнее.

А если об Олимпиаде, то она уже превратилась в единственную изобретенную в мире вакцину, победившую ковид. Пусть на время, в одном отдельно взятом многомиллионном городе Пекине разговоры о пандемии сделались актуальными только для узкой группы лиц, пребывающих в искусственно и искусно созданном пузыре. Остальной мир с каждым новым днем этих длиннющих и сложных пандемийных Олимпийских игр о ковиде не то что забыл. Пандемия отошла постепенно для нас, миллионов или даже миллиардов болельщиков, на второй, третий план.

Китай провел потрясающую Олимпиаду, и устроителям будущих Игр нужно перенимать этот опыт. Фото: Getty Images

Китайцы здесь были суровы. Но как же строги, справедливы, дисциплинированны. Ну, сравните цифры инфицированных вирусом членов олимпийской семьи в начале Игр и в их конце. Они не дотягивали и до десяти. Хочется, чтобы и город остался избавленным от тех ковидных мук, которые могли бы невольно привнести долгожданные пришельцы.

Проводить эту Олимпиаду было еще рискованнее, чем летние Игры в Токио. И хозяева справились. С эпидемиологической безопасностью ясно. Однако ожидать, что вся запущенная хозяевами машина будет крутиться с заданной безупречной скоростью, было нельзя. Но и это, забудем о мелких даже не помарках, а помарочках, удалось. Худо-бедно заполненные организованными группами дисциплинированных болельщиков трибуны. Фантастическая техника на спортивных аренах. Да и арены были идеально подготовлены к приему олимпийцев. Как это удалось? Пока непонятно. Ясно иное: устроителям новых Олимпиад нужно как под копирку перенимать китайский опыт.

Эти Игры запомнятся и иным. Роботы, обслуживающие аккредитованных на Играх, только на первых порах выглядели экзотикой, потом к ним привыкли, словно они существовали всегда. Вообще мы быстро привыкаем к хорошему, забывая, что высоко задранная планка способна и опуститься. Олимпиада-2022 превратилась, словно Всемирная экономическая выставка, в парад инновационных технологий. Только вот сложно представить, как далась такая кажущаяся легкость. Неужели в Милане и в Кортина д Ампеццо или на летних Играх-2024 в Париже будет еще лучше? Ведь это тоже как рекорд Болта на стометровке. Его предстоит побить. Вот так же и с рекордами в области технологий.

Все, точка. Олимпийский огонь, тоже весьма оригинальный, погас. Китайцы могут заслуженно передохнуть.

А мы - нет. Сколько же предстоит работы, чтобы выступающей под своим флагом сборной России добиться больше золотых наград на зимних Играх-2026. Превратить четвертые места, их набралось с перебором, в призовые. Вырастить новых Большуновых и Валиевых.

Личное мнение

МОК придумал, как "помочь" Валиевой

Руководитель МОК Томас Бах наконец забеспокоился о Камиле Валиевой. Углядел по телевизору из своего отеля, что после ее неудачного выступления в произвольной окружение фигуристки встретило Камилу так холодно, что по коже президента аж побежали мурашки.

Вдруг главе МОК почудилось, что вся ситуация с Валиевой смахивает на жестокое обращение с несовершеннолетним ребенком, и пообещал, что со всем этим его организация еще разберется. А еще пригрозил, пусть и тактично, что в результате рассмотрения дела вся команда Валиевой может быть наказана.

Не пощадил он и Этери Тутберидзе. Допустил возможность, что после изучения всего с Валиевой случившегося на тренера могут быть наложены некие санкции. На услужливо подброшенный на пресс-конференции вопрос ответил: да, в принципе, не исключено и отстранение от Олимпиады (наверно, 2026 года. - Авт.).

Неловко. Очень неловко за главу МОК, 68-летнего олимпийского чемпиона, человека, как казалось, взвешенного и разумного. Бах рос в нелегких условиях и, слава ему, выбрался из самых низов благодаря спорту. Вызывает уважение. Но в этом искусственно придуманном деле Валиевой он явно не разобрался.

Придется повторить, что взятая у Валиевой 25 декабря проба долго, чуть не полтора месяца, добиралась до Стокгольмской лаборатории, сотрудники которой разом полегли в период пандемии. Нарушены все сроки рассмотрения. И результат теста обнародован после завершения командного турнира уже в Пекине. Но так не бывает и никогда не было. Тогда почему же не услышали мы критики в адрес Всемирного антидопингового агентства, эту супермедленную лабораторию и аккредитовавшего?

Бах тревожится о несовершеннолетней Камиле. Если уж проявлена - на словах - такая забота, нельзя ли было если не отменить допрос Валиевой прямо в канун выступления, то хотя бы сократить время онлайн-присутствия на нем девочки с семи часов до часа, ну, коли так нужно, до полутора. Даже в суровейшие времена современной истории, свидетелей которых осталась уходящая горсточка, с малолетними так не обращались.

Звучат моковские сетования очень неискренне. Да, возможно, президент организации, переживающей не лучшую пору, верит во все, им же и сказанное. Допустим. Но зачем тогда было, столь горячо заботясь о нашей российской фигуристке, огорошивать: если Валиева взойдет на пьедестал, результаты турнира будут считаться предварительными. Где, на какой Олимпиаде такое видано?

А уж объявлять предварительными итоги завершившихся в самом начале Олимпиады командных соревнований выглядит просто несуразицей. Против этих медалей грозились поставить звездочку в официальных олимпийских протоколах.

Кстати, и в своем домике порядок руководители большой и богатой спортивной организации не навели. Звездочка, которая должна была появиться напротив "командника", отсутствовала.

Как не было и вручения медалей нашей команде с сопутствующей торжественной церемонией. Сколько надуманных поводов подброшено для слухов, инсинуаций, даже, терпеть не могу этого слова, но оно из этого ряда, - провокаций. А теперь чуть не льются слезки и бегают мурашки.

Я поклонник и Анны Щербаковой, и американского гения Нейтана Чена. Ну давайте представим на минуту (нет, слишком уж долго), на миг, что все проделанное с Камилой Валиевой, с нашей командой, со всеми нами попытались проделать со сборной США, да с любой другой. Это же невозможно, нереально. Но тогда почему трагедия россиянки Камилы ­Валиевой стала олимпийской реальностью февраля 2022-го?

Подготовил Николай Долгополов