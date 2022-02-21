Путин призвал СМИ уделять больше внимания Паралимпиаде в Пекине

Президент России Владимир Путин считает, что СМИ должны обращать внимание на паралимпийские соревнования, которые стартуют в Пекине 4 марта.

В понедельник глава государства в режиме видеосвязи провел встречу с членами российской паралимпийской сборной. Один из участников, следж-хоккеист Дмитрий Лисов, обратился с просьбой помочь с трансляциями, чтобы XIII Паралимпийские игры освещались в России "так же объемно", как завершившаяся вчера Олимпиада.

"Я согласен абсолютно, - ответил президент. - СМИ должны обращать внимание на происходящее на соревнованиях в Пекине и в рамках паралимпийской программы. Это важно".

Путин уверен, это соревнования паралимпийцев с интересом будут смотреть миллионы их болельщиков в России.