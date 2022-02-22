Фьюри и Уайт проведут поединок 23 апреля

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри проведет защиту титула 23 апреля против своего соотечественника Диллиана Уайта.

Как сообщает Sky Sports, сторонам удалось договориться о проведении боя в последний день - 21 февраля. Поединок пройдет 23 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Уайт - обязательный претендент на титул чемпиона WBC. В марте прошлого года он нокаутировал россиянина Александра Поветкина и стал временным чемпионом организации. На счету 33-летнего боксера 28 побед, 19 из которых нокаутом, и два поражения.

Фьюри также 33 года. В последнем своем бое он нокаутировал американца Деонтея Уайлдера. На счету британца до сих пор нет ни одного поражения - 31 победа, 22 из которых нокаутом, и одна ничья.