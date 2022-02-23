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Рубрика: Спорт

Фанаты призвали "Йокерит" выйти из КХЛ, но клуб остается в лиге

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8688)
Эхо напряженной политической ситуации в мире докатилось и до Континентальной хоккейной лиги. В центре внимания оказался, разумеется, финский "Йокерит".
Согласно заявлению "Йокерита", хоккеисты клуба продолжат выступать в КХЛ. Фото: Станислав Красильников/ТАСС Согласно заявлению "Йокерита", хоккеисты клуба продолжат выступать в КХЛ. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Согласно заявлению "Йокерита", хоккеисты клуба продолжат выступать в КХЛ. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

После новостей о признании Россией ДНР и ЛНР болельщики "джокеров" выпустили заявление, в котором потребовали клуб покинуть Континентальную хоккейную лигу: "Мы обращаемся к вам как к лицам, принимающим решения: защитите клуб, убрав эмблему клуба из состава участников КХЛ. Продолжение игр нанесет неисчислимый ущерб репутации всего клуба, которая, возможно, никогда больше не будет восстановлена".

Будем откровенны: никто бы не удивился, если бы руководство "Йокерита" пошло у фанатов на поводу. С самого момента вступления в КХЛ (сезон 2014/2015) "джокеры" держались в лиге особняком. Ярче всего это проявилось в последние годы. Например, во время пандемии "Йокерит" мог самовольно уйти на карантин, наплевав на все те сложности, с которыми и без того сталкивалась КХЛ при составлении календаря. Кроме того, клуб уже поддавался давлению болельщиков, когда по политическим соображениям отказался лететь в Беларусь на матч против минского "Динамо".

Но в этот раз обошлось без демарша. "Клуб имеет обязательства по соглашению с КХЛ и должен их соблюдать. Команда также несет ответственность перед сотрудниками как работодатель.Ситуация сложная, но мы не считаем, что "Йокерит" является компетентной стороной, чтобы озвучивать свой взгляд на происходящее. В настоящее время мы внимательно следим за ситуацией и ведем активный диалог с заинтересованными сторонами. Мы также будем внимательно следить за любыми решениями, касающимися санкций, и будем бескомпромиссно соблюдать их в своей деятельности", - говорится в официальном заявлении клуба.

Вывод напрашивается следующий: "Йокериту" невыгодно выходить из Континетальной хоккейной лиги. И тому есть причины разного характера.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Игроки из КХЛ отличились на Олимпиаде-2022

Во-первых, при всем уважении к финской хоккейной лиге "СМ-лииге", КХЛ - это совсем другой уровень. Завершившаяся на днях Олимпиада это лишний раз подтвердила. В составе золотых медалистов, финнов, 18 хоккеистов представляли клубы Континентальной хоккейной лиги, пять из них - "Йокерит", в том числе капитан сборной Суоми Марко Антилла.

Кто-то может указать на то, что половина акций клуба принадлежит российским бизнесменам. Но так было до 2019 года, в котором легенда финского хоккея Яри Курри выкупил 100 процентов акций "Йокерита". Так что покинуть клубу КХЛ давно уже ничего не мешало. Другое дело, что у "Хартвалл-Арены", хоккейной мекки Хельсинки, по-прежнему российские хозяева. Расстаться с намоленной ареной в "Йокерите", видимо, не готовы. Вот и вспомнили про обязательства.

Добавим, что 1 марта финны стартуют в плей-офф КХЛ. Соперником "Йокерита" станет московский "Спартак".

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