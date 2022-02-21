Игроки из КХЛ отличились на Олимпиаде-2022

После завершения мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине, по итогам которого финны стали первыми, сборная России - второй, а словаки - третьими, были объявлены обладатели индивидуальных наград.

Отрадно, что сразу пять игроков из Континентальной хоккейной лиги попали в символическую сборную Игр-2022. Лучшим голкипером признан вратарь сборной Словакии и минского "Динамо" Патрик Рибар, среди защитников не было равных Егору Яковлеву (Россия, "Металлург") и Микко Лехтонену (Финляндия, СКА), в нападении блистали Лукас Валльмарк (Швеция, ЦСКА), словак Юрай Слафковски и Сакари Маннинен (Финляндия, "Салават Юлаев").

Итоги олимпийских баталий прокомментировал президент КХЛ Алексей Морозов:

- На прошедшей Олимпиаде в Пекине выступали более 120 игроков КХЛ, что составило 40 процентов от общего числа участников хоккейного турнира. Хоккеисты из КХЛ играли важную роль в своих командах.

Ну а главный финал стал настоящей витриной нашей Лиги - 35 из 42 хоккеистов, принявших участие в матче, являются игроками КХЛ. Российская сборная завоевала серебряные медали. Молодые ребята Арсений Грицюк, Александр Никишин и другие проявили себя ярко и показали, что в своем возрасте могут играть на таком высоком уровне. Хочется поддержать ребят, все бились до последнего в каждом матче.

Финнов поздравляем с первой в истории победой на Олимпийских играх, а всего игроки КХЛ завоевали на этой Олимпиаде 47 из 75 медалей, что стало рекордным для нашей Лиги.

Желаем игрокам поскорее вернуться в расположение своих клубов и начать подготовку к плей-офф. Хоккейный сезон продолжается, и все самое интересное еще впереди, ждем 1 марта, когда стартует розыгрыш Кубка Гагарина!