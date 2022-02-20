Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
15:00
Церемония торжественного закрытия Олимпиады
20.02.2022 11:00

Хоккеист Яковлев вошел в символическую сборную Олимпиады в Пекине

Текст: Артур Нанян
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Защитник сборной России по хоккею Егор Яковлев попал в символическую команду зимних Олимпийских игр в Пекине.

Компанию Яковлеву составили: вратарь Патрик Рыбар (Словакия), форварды Микко Лехтонен и Сакари Маннинен (оба - Финляндия), Юрай Слафковски (Словакия), Лукас Валльмарк (Швеция).

17-летний хоккеист Сафковски признан самым ценный игроком Олимпиады

В шести матчах на Олимпиаде Яковлев отметился двумя голевыми передачами - во встречах с Данией (3:1) и Швецией (2:1). Напомним, что в финале подопечные Алексея Жамнова уступили финнам (1:2), ведя в счете по ходу поединка.

"Позитив в том, что мы выступили в финале, дошли до него. Это уже результат. С одним голом тяжело победить - это факт. Рано мы забили и успокоились. Вернее, не то чтобы успокоились, а отошли от своей игры, стали действовать проще, отбрасываться больше. Если бы продолжили показывать свой хоккей после гола, все могло сложиться по-другому", - отметил после финала в беседе с журналистами Яковлев.

Алексей Жамнов: Нам не хватило злости в атаке

Алексей Жамнов: Нам не хватило злости в атаке

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал поражение своей команды в финале олимпийского хоккейного турнира от финнов. "Команда билась, билась до конца. Благодарен всем игрокам, которые принимали участие в турнире", - отметил специалист

Иван Федотов: Такой урок, как Олимпиада, не даст ни один тренер

Иван Федотов: Такой урок, как Олимпиада, не даст ни один тренер

Голкипер сборной России по хоккею Иван Федотов один из тех, к кому в нашей команде на Олимпиаде минимум претензий. После поражения в финале вратарь не надел серебряную медаль и объяснил, почему

Сборная России закончила Олимпиаду на втором месте по общему числу медалей

Сборная России закончила Олимпиаду на втором месте по общему числу медалей

Российская сборная заняла второе место по общему количеству медалей на зимних Олимпийских играх в Пекине - 32 награды. Наша команда обновила национальный рекорд по данному показателю

Российские спортсмены установили рекорд по числу наград на зимних Играх

Российские спортсмены установили рекорд по числу наград на зимних Играх

Сборная России в Пекине установила новый рекорд по числу завоеванных наград на зимних Олимпийских играх - 32. Последняя медаль была добыта в хоккейном турнире, где команда Алексея Жамнова получила серебро, уступив в решающем матче Финляндии