Хоккеист Яковлев вошел в символическую сборную Олимпиады в Пекине

Защитник сборной России по хоккею Егор Яковлев попал в символическую команду зимних Олимпийских игр в Пекине.

Компанию Яковлеву составили: вратарь Патрик Рыбар (Словакия), форварды Микко Лехтонен и Сакари Маннинен (оба - Финляндия), Юрай Слафковски (Словакия), Лукас Валльмарк (Швеция).

В шести матчах на Олимпиаде Яковлев отметился двумя голевыми передачами - во встречах с Данией (3:1) и Швецией (2:1). Напомним, что в финале подопечные Алексея Жамнова уступили финнам (1:2), ведя в счете по ходу поединка.

"Позитив в том, что мы выступили в финале, дошли до него. Это уже результат. С одним голом тяжело победить - это факт. Рано мы забили и успокоились. Вернее, не то чтобы успокоились, а отошли от своей игры, стали действовать проще, отбрасываться больше. Если бы продолжили показывать свой хоккей после гола, все могло сложиться по-другому", - отметил после финала в беседе с журналистами Яковлев.