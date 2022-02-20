17-летний хоккеист Сафковски признан самым ценный игроком Олимпиады
Звание самого ценного хоккеиста Олимпийских игр в Пекине получил 17-летний нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски.
На счету юного словака семь заброшенных шайб на турнире, причем две из них он забросил в ворота сборной Швеции в матче за третье место, в котором Словакия победила со счетом 4:0.
Слафковски дебютировал на взрослом уровне на прошлом чемпионате мира в Латвии, где в шести матчах не отметился набранными очками.
Но на Олимпиаде в Пекине он оказался одним из лидеров команды, став самым юным в истории Игр лучшим снайпером турнира.
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