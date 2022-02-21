Сборная России по хоккею уступила Суоми в финале олимпийского турнира

Играем как финны

Декабрьский Кубок Первого канала, первый турнир нашей сборной под руководством тренерского штаба во главе с Жамновым оставил у болельщиков чувство оптимизма. Именно тот хоккей, который россияне показали в Москве, ждали в исполнении нашей сборной и в Пекине. Острый, динамичный, атакующий. Но уже спустя месяц концепция поменялась кардинально.

Три года назад после обидного поражения от финнов в полуфинале чемпионата мира на тот момент наставник нашей национальной команды Илья Воробьев обронил фразу, ставшую легендарной: "Сборная России никогда не играла и, надеюсь, не будет играть как Финляндия". Подразумевал Илья Петрович хоккей сугубо оборонительный, упрощенный. И, как выяснилось, ошибался.

Невзрачную победу в стартовом матче над Швейцарией (1:0) еще можно было списать на объективные причины: отсутствие игровой практики, олимпийское волнение и т.д. После вымученной виктории во встрече с датчанами Жамнову припомнили фразу Воробьева. Алексей Юрьевич с финскими аналогиями не согласился: "Мы не играем как финны, стараемся делать акцент на контроль шайбы, атаку".

Но вот, к примеру, состав этой сборной изначально намекал совсем на другое. После оглашения олимпийской заявки многие сразу обратили внимание: в команде нехватка креативных хоккеистов. Таких, на которых традиционно делал ставку отечественный хоккей. Из тех творцов, что все же доехали до Пекина, проявить себя смог разве что Никита Гусев, с пятью результативными передачами ставший лучшим бомбардиром нашей команды на турнире. А вот, например, капитан сборной, Вадим Шипачев в командных построениях себя так и не нашел. Гол и передача в шести матчах вовсе не то, чего ждали от лучшего бомбардира КХЛ двух последних сезонов.

Зато в Пекине гармонично смотрелись Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Никита Гусев, Андрей Чибисов. Хорошие хоккеисты, но по типажу больше работяги, те, кто таскает рояль, а не на нем играет. По выражению легендарного в прошлом хоккеиста, Игоря Ларионова, на олимпийском турнире сборная России именно что работала, а не играла.

Оригинал хуже копии

Если вынести за скобки "перестрелку" с чехами (5:6), в пяти матчах наши забросили всего семь шайб, причем одну из них - в пустые ворота. Очень мало по хоккейным меркам. Тем не менее тактика сработала почти во всех матчах, кроме финала. А там, как это нередко бывает, копия оказалась хуже оригинала.

Сборная Финляндии для нас едва ли не самый нынче неудобный соперник. Если взять последние пять чемпионатов мира, наши дважды играли с финнами в 1/2 финала (2016, 2019) и оба раза уступили. Статистика встреч с Суоми в рамках олимпийских турниров еще более показательна. Семь очных матчей и только две победы россиян. Из самого болезненного: поражения в полуфинале Турина-2006 и в 1/4 финала домашней Олимпиады-2014 в Сочи.

Побить финнов их же оружием не получилось. И в этом нет ничего удивительного. Соперники оттачивали свой стиль годами и достигли в нем определенного совершенства. На уже упомянутом ЧМ-2019 сборная Финляндии без единого игрока НХЛ деловито погасила российскую команду, которая была на порядок мастеровитей нынешней с Кучеровым, Овечкиным и Малкиным в составе. Справились финны с нашими и в Пекине. Возможно, обе их шайбы получились отчасти случайными, но в итоговом результате случайности нет никакой. Превосходство по всем показателям.

Стоит ли радоваться серебряной медали? Результат достойный. Но попробуй, скажи это парням, которые приехали на Олимпиаду только за "золотом" и остановились в шаге от цели. Тем более большинство игроков нынешней сборной попали в состав только потому, что в Пекин не доехала НХЛ. Когда им в следующий раз представится такой шанс, и будет ли он вообще - большой вопрос. Вот почему некоторые из наших парней с досады даже не стали медаль надевать. Среди них, голкипер Иван Федотов, один из немногих, к кому по игре на турнире минимальное количество вопросов.

Иван, что сейчас чувствуете?

Иван Федотов: Финны здорово отыграли, создавали трафик. Отскоки были в их пользу, какие-то мусорные голы. Здорово действовали перед воротами, создавали нам дискомфорт. Один рикошет решил исход всего матча. Тяжело что-то говорить. Но это хоккей. Одни побеждают, другие проигрывают. Сегодня мы оказались не на той стороне. Есть опустошение. Такие моменты выпадают очень редко. Когда ты идешь к цели и подходишь так близко. Ты понимаешь, что шанс упущен и это демотивирует. Неприятный эмоциональный всплеск. Олимпиада закончена, ничего не исправить. Правильно тренеры нам говорили. Надо было использовать все возможности. Их может больше и не быть. Сегодня мы сыграли недостаточно хорошо, недостаточно правильно в эмоциональном плане. Проиграли все и по статистике. Они больше бросали, больше блокировали, потому все, наверное, сложилось в их сторону.

Вы еще в декабре говорили, надо быть реалистами. Мол, если НХЛ поедет в Пекин, у вас туда попасть шансов мало. Но вот, вы здесь...

Иван Федотов: Я благодарен судьбе и всем, что мне выпал такой шанс: сыграть, довести команду до финала. Это память на всю жизнь. Неизвестно, сумею ли я еще раз поехать на Олимпиаду. Надеюсь, что да. Но опять же, возможностей много не бывает. Мы были очень близко, но не получилось. Я безусловно с этим турниром приобрел уверенность. Новые навыки, игру. Считаю, что это поражение дало больше, чем победа. Ментально и эмоционально ни один победитель не получит той горечи и тех эмоций, которые испытывает проигравший.

Согласны, что вышли на новый уровень? И чему научились на Олимпиаде?

Иван Федотов: Насчет нового уровня решать не мне. На этой Олимпиаде я ментально и психологически приобрел новую планку. Силу, которая дает тебе преимущество над другими, которая дает тебе чувствовать себя намного комфортнее и умиротвореннее. Такие турниры, такие эмоции - это уроки, которые не даст ни один тренер. Никто.

Медаль у вас в руках. Почему не надели?

Иван Федотов: Я не надел медаль, потому что тяжело ее принять. Это наш плод, но тяжело принять, что медаль не золотая. Я максималист, мне трудно воспринимать поражение. Я надену медаль и наслажусь ею, но чуть позже.

Хоккей становится проще

А вот чем эта сборная России к себе расположила, так это открытостью. Характерный пример. После финала общение прессы с главным тренером получилось очень скомканным, поскольку проходило в рамках пресс-конференции. Задать все вопросы не получилось. Тогда журналисты рванули к выходу с арены: волонтеры нам препятствовать не рискнули. А там выходили игроки. Так вот: ни один хоккеист по пути к автобусу от общения не уклонился. Другое дело, что после проигранного финала много не скажешь. Остановился, чтобы объясниться, и Алексей Жамнов.

- Нельзя сравнивать Кубок Первого канала с Олимпийскими играми - это другая ответственность для игроков, подготовительный этап, у ребят не было такого давления. Здесь была канадская площадка, команды играли в совсем другой хоккей: тут была большая плотность, не было много времени для развития атаки. Хоккей был упрощен, и надо было просто работать, мы подстраивались под тот хоккей, который был здесь. Посмотрите, здесь сборная Дании билась со всеми на равных, призер сборная Словакии - когда еще можно было такое увидеть? Хоккей выравнивается, проходных матчей нет. Игра меняется, становится быстрее, агрессивнее. А зрелищность со временем обязательно придет, - резюмировал Алексей Юрьевич.

Пока ему поверим, тем более что, как уже сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, Жамнов остается у руля сборной. А с ним и его тренерский штаб. Останется ли в должности генменеджера Илья Ковальчук, пока неизвестно. Но по словам самого Ильи, с Жамновым он "готов идти, куда угодно". Последуем за ним и мы. Следующая остановка - майский чемпионат мира.

От первого лица

Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России:

- Поздравляю нашу команду с "серебром". Конечно, у сборной России всегда одна задача - "золото". Но, к сожалению, в финале финны были сильнее, лучше сыграли в атаке и создали больше моментов. Когда забиваешь один гол, трудно выиграть Олимпиаду.

Я не обсуждаю персональную игру отдельных хоккеистов, но для вратарей всегда делаю исключение. Могу сказать, что Федотов заслуживает твердую пятерку за весь турнир. Он был лучшим игроком сборной России на Олимпиаде. Постоянно выручал, отбивал сложные броски, делал все, чтобы оставить команде шансы на победу. Вот и в финале он сделал несколько потрясающих спасений, благодаря Ивану финны забили гораздо меньше, чем создали. Федотов показал высочайший уровень русской вратарской школы, силу той системы подготовки, которая работает в нашей стране. В последние годы в НХЛ уехали очень сильные отечественные голкиперы, но в России прибавили в мастерстве новые игроки. В результате вратарская линия олимпийского состава оказалась сильнейшей.

Хотел бы похвалить нашу защиту за самоотверженность. Особенно в плей-офф, особенно в финале. Ребята ложились под шайбу, старались, бились, не жалея сил и здоровья. У наших хоккеистов все в порядке с характером и с желанием играть за страну.

Нельзя не отметить, что финал проигран очень сильному сопернику. Финны - молодцы. Они старательно, шаг за шагом, грамотно готовились к Олимпиаде. Использовали все возможности, которые были по ходу сезона. Наигрывали состав на Кубке Карьяла и Кубке Первого канала, придерживались острого тактического стиля, с контролем шайбы, великолепными передачами и доминированием на льду. Финляндия привезла в Пекин очень сильную и уверенную в своих силах сборную. Можно сказать, что они заслужили этот успех.

Безусловно, Федерация хоккея России делала и продолжает делать большую работу, нацеленную на международные успехи. В нашей системе игроки развиваются, набираются опыта игры на уровне сборных, получают всю необходимую подготовку для выступлений на самых сложных мировых турнирах. ФХР работает хорошо. Две последние Олимпиады - "золото" и "серебро", это лучше, чем у любой другой страны мира. Например, канадцы на тех же двух Олимпиадах получили лишь одну "бронзу", в 2018-м, а шведы вообще остались без медалей на обоих турнирах.

К работе тренерского штаба сборной России есть вопросы. Были безусловные ошибки и недочеты. Поэтому и результат только серебряный, хотя потенциал российского хоккея - всегда чемпионский, ­всегда золотой.

Подготовил Михаил Щербань