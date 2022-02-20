Тренерский штаб Жамнова будет работать на чемпионате мира по хоккею
Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Алексеем Жамновым продолжит работу на чемпионате мира по хоккею, который пройдет в мае. Об этом заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
"Результат достойный, тренеры показали себя хорошо. Этот состав тренеров будет готовить сборную к чемпионату мира", - приводит слова главы ФХР РИА Новости.
Жамнов был назначен на этот пост осенью прошлого года. Помимо него в тренерский штаб вошли Сергей Федоров, Алексей Кудашов, Сергей Гончар, тренер вратарей Сергей Наумов и отвечающие за физподготовку Хассан Саид и Дмитрий Яшанькин.
На Олимпиаде в Пекине российская команда завоевала серебряные медали, уступив в решающем матче финнам - 1:2.
Чемпионат мира 2022 года пройдет с 13 по 29 мая в Финляндии.
Российские спортсмены установили рекорд по числу наград на зимних Играх
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Россия установила рекорд по числу завоеванных медалей на зимних Олимпиадах
В предпоследний день Олимпиады-2022 сборная России завоевала четыре медали - по две в лыжном спорте и фигурном катании. Это позволило установить новый рекорд по количеству наград на зимних играх. На счету России 31 медаль: шесть золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых